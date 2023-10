Ha szeptember, akkor várhatóan garantáltan tömegesen jelennek meg a kertünkben, a lakásunkban a hívatlan vendégek, a poloskák. Olvasónk jelezte, hogy az elmúlt napokban már szellőztetni se nagyon mer, mert a szúnyoghálón át is simán bebújnak a büdösbogarak, és ellepik a legrejtettebb réseket is. Ilyenkor könnyen tapadnak meg a szabadban meg a ruházatunkon is, így észrevétlenül mi magunk visszük be a házba a kellemetlen társat. A fényre is előszeretettel gyülekeznek az egyébként meglehetősen lomha kitinpáncélosok, amelyeknek számos faja él hazánkban is.