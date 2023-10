A Családbarát Munkahely címeket is kiosztottak, a díjazottak között vannak Heves vármegyeiek is, így az elismerést átvehette a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, a Dobó István Vármúzeum, az Egri Tankerületi Központ, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság is.