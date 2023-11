Egy ideig így is volt, ám a közelmúltban azt tapasztalták, hogy új lendületet kapott a rongálás, mely már a helyek felét érinti. Mostanra a töltéslábon lévő fasor töltés felőli oldalán is tűzrakó helyeket alakítottak ki. Ezzel több probléma is van. Az egyik az, hogy a megbontás miatt a horgászhely szinte magától szétesik. A másik a karbantartás. A horgászhelyek mögötti töltésrészt rendszeresen, gépi munkával kaszálják, hogy a horgászvendégeket kulturált környezet várja. Az ide épített tűzrakó helyek miatt azonban a gépvezetőnek folyton meg kell állnia, emiatt a munka is sokkal lassabban halad, és az alkalmanként több tíz kilogrammos kövek kézi mozgatása rá nézve is veszélyes. Nem beszélve arról, hogy ha egy-egy követ nem vesz észre, a munkagépben is jelentős károk keletkezhetnek.

– Ezek a horgászhelyek a horgászok számára értékesített területi jegyekből befolyó pénzből épültek. Mivel társaságunknak más bevételi forrása nincsen, ezért könnyen belátható, hogy minden károkozást a horgászok pénzéből kell kijavítanunk, amit újabb horgászhelyekre vagy halvásárlásra is költhetnénk. Ezen túlmenően más olvasata is van a helyzetnek. Az általunk létrehozott horgászhelyek víz felőli oldala a töltés hullámzás elleni védelmét szolgáló kövezés része. A kövezés megbontása szabálysértés, ami miatt eljárást lehet kezdeményezni az elkövető ellen. Kérünk mindenkit, óvják ezeket a parti állásokat, és hívják fel erre mások figyelmét is – húzták alá.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)