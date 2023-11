Első alkalommal adták át a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) által alapított az Év Családbarát Emlékhelye Díjat, mellyel a Budai Várnegyed nemzeti emlékhely, az Egri vár nemzeti emlékhely, valamint a Sárvári vár történelmi emlékhely családokért tett erőfeszítéseit ismerték el – írja az MTI.

A keddi budapesti sajtótájékoztatón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, az Év Családbarát Emlékhelye Díj fővédnöke emlékeztetett, hogy Magyarországon 2010 óta olyan családbarát fordulat történt, amelynek az eredménye már számokban is mérhető. Ma, a nehéz gazdasági helyzet és a nem is olyan távol dúló, két háború ellenére is háromszor annyit költünk a költségvetésben a családokra, mint 2010-ben – tette hozzá.

A nagy kormányzati szándékokat ki kell, hogy egészítsék azok a kezdeményezések, melyek a hétköznapjainkat teszik könnyedebbé akkor, ha családban élünk – mutatott rá Szentkirályi Alexandra, hozzátéve, hogy ilyen kezdeményezés a 2023 júliusában alapított díj is. Szerinte ez utóbbi jó jelzés abba az irányba, hogy érdemes a családokba fektetni, az ugyanis mindig meg fog térülni.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója kiemelte, egy olyan kezdeményezés első fejezete ér most célba, amely ahhoz a törekvésünkhöz kapcsolódik, hogy megpróbáljuk a nemzeti emlékezet helyszíneit tudatosan közelebb vinni nemcsak a fiatalabb generációhoz, hanem a családokhoz is.

– A díjjal a 83 nemzeti- és történelmi emlékhelyből azokat jutalmazták, melyek a családokat különös gonddal és előkészítéssel vonzzák magukhoz – fűzte hozzá Móczár Gábor.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke kiemelte, hogy a díj odaítélésében fontos szempont volt többek között az, hogy a helyszín jól megközelíthető legyen a családok számára, könnyen lehessen babakocsival közlekedni, de számított a különböző szolgáltatások megléte is.

Fodor Gergely, a Budavári Palotanegyed megújításáért felelős kormánybiztos az eseményen megköszönte az elismerést, és elmondta, hogy felújítások célja Hauszmann Alajos tervei szerint újjáépíteni a Budavári Palotanegyedet és visszaadni a várat a magyar embereknek. Az elismeréssel arra szeretnék ösztönözni a 21 nemzeti és 62 történelmi emlékhelyet, hogy programjaik tervezése során, valamint infrastrukturális fejlesztéseik kialakításakor törekedjenek arra, hogy a családosok számára vonzóvá tegyék történelmünk ikonikus helyszíneit.

A szeptember 30-i határidőre összesen 24 – négy fővárosi és húsz vidéki – pályázat érkezett. A bíráló bizottság tagja volt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója, Tóth Krisztina, a Mészáros Csoport CSR igazgatója, valamint Molnár-Bánffy Kata, a Képmás Magazin laptulajdonosa voltak.