Olvasónk arról tájékoztatta portálunkat, hogy csütörtökön délután két órától áll a buszközlekedés Eger és Egerszólát között. Mint írja, nem is indítanak buszokat Egerszólátra. Korábban hírül adtuk, első- és másodfokú figyelmeztetés is érvényben van szűkebb hazánkban, ugyanis nem csak a havazás nehezíti a közelekedést, ónos esőre is készülni kell.