Elérkezett az ideje is a begyűjtésnek. Az első fagy már megcsípte a termést, így elővehetjük a túrabakancsot, valami éles metszőeszközt, alkalmas kosárkát, s indulhatunk a közeli hegyes-dombos tájakra felfedező útra. A gyakorlottabb keresők jól tudják, hogy a közelben hol lelhetnek gazdag zsákmányra, bár azt is tudják, hogy a kellő mennyiség begyűjtése időigényes a szúrós ágak miatt. Ha sikerül két-három kilónyi mennyiséget összeszedni, akkor indulhat a hecsedli készítés is.

Receptet is kerestünk hozzá aa Bélapátfalva íze-java kistermelői kézműves termékek oldal ajánlása alapján.

Azt írják, sok a kérdés azzal kapcsolatban, hogy kell készíteni, így elárulták a hagyományos “Szarvaskői” eljárást, amit egy ottani nénitől tanultak.

Elkészítés: A bogyók elejét és végét levágjuk, húsdarálón ledaráljuk, majd megfőzzük annyi vízzel, hogy ellepje. Kavargassuk gyakran, mert hajlamos leégni.

Szükségünk lesz egy nagy lyukú szitára, de megteszi az otthoni a tésztaszűrő is. Ezen átpaszírozzuk a gyümölcsöt, majd kerítünk egy úgynevezett lisztszitát is. Akinek nincs ilyen, megfelel az újra használható anyagból készült bolti „zacskó” is. Ezen újra "átszitáljuk" a gyümölcspürét, így megszületik a natúr csipkebogyóvelő.

A velőt tiszta edénybe öntjük, majd adunk hozzá cukrot ízlés szerint. S most jön a türelmes része a dolognak, mert a legkisebb fokozaton főzzük meg a lekvárt, amíg a kívánt állagot eléri. A forró lekvárt kisebb üvegekbe töltjük, s a biztonság kedvéért száraz dunsztba tesszük legelább egy napra.

Akinek ideje, türelme van, kitartó munkát, majd jó étvágyat kívánunk!

Tapsztalataink szerint akár karácsonyi ajándéknak is különleges a házilag elkészített csipkeíz. A gurmék egyik kedvence, mivel a sülteket, főként a vadakból készült pecsenyéket csodálatosan kiegészíti, feldobja.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)