Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, az egri önkormányzati Fidesz-frakció illetve Eger és térsége országgyűlési képviselője, dr. Pajtók Gábor is bírálta a polgármestert amiért még nem készültek el az MVP beruházások. A polgármester a kritikára válaszul tartott egy sajtótájékoztatót ahol azt mondta, Lázár János megígérte, hogy Eger megvalósíthatja részben a beruházásokat és visszakapja a pénzt. Portálunk kérdésére azt mondta, az erre vonatkozó hivatalos kérést is elküldték már, vélhetően erre érkezett a válasz most.

A levélről és annak tartalmáról érdeklődtünk a minisztériumnál, az önkormányzat pedig szerda délután sajtótájékoztatót tart a témában melyről szintén beszámolunk hamarosan.