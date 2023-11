– Volt egy megbeszélésünk Lázár János építési és közlekedési miniszterrel és dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel az MVP-ről. Elmondtam, blokkolják a beruházásokat az állami cégek, a miniszter úr egyetértett, megerősített, hogy nem hibázott a város, s dr. Pajtók Gábor ezt végighallgatta. Egy későbbi, újabb egyeztetés a minisztériumban megerősítette: Eger nem sérül anyagilag, minden bizonnyal új támogatási szerződéssel folytatódhatnak ezek a projektek. Mi előre összeállítottunk egy olyan letisztázott projekt listát, amire elég lehet a meglévő forrás: például a nemzeti úszó- és vízilabda központ elemben nem lesz új uszoda, hanem a Bitskey Aladár Uszoda energetikai fejlesztése valósulna meg. Még az MVP múltheti leállítása előtt ezt a projektelemet 2027-ig meg is hosszabbították – részletezte a polgármester.

Mint kiemelte, nem lepődik meg a baloldali pártok közleményén, melyben azt írták, a polgármester miatt bukja a forrást Eger.

– Arról is írtak, hogy az Egri Városfejlesztési Kft. kiüresítése is a probléma oka, csakhogy a cégnek soha semmi köze nem volt az MVP projektekhez. Látszik, hogy nem értik az önkormányzati működést, és azt sem tudják, miről beszélnek. Sokkal inkább meglepett, hogy tegnap Pajtók Gábor is beállt ebbe a baloldali kánonba, mikor 5 milliárd forintos forrásvesztésről posztolt. Egyrészt ez az 5 milliárd forint nem annyi, hanem több mint 10 milliárd forint sorsáról van szó. Pajtók Gábornak nálam is jobban kellene tudni, hogy miért döntött így a kormány, és azt is tudnia kell, hogy Egertől nem szándékoznak megvonni a forrást. Szomorú, hogy az országgyűlési képviselő nem beszél a frakciójával és Habis Lászlóval sem, hiszen akkor tudta volna, hogy amit állít, nem fedi a valóságot – fejtette ki véleményét Mirkóczki Ádám.