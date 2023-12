Gyöngyös Bezárta kapuit a Csúcsokon túl című, Kiss Péter hegymászóra emlékező kiállítás a gyöngyösi Mátra Múzeumban. Ahogyan a megnyitó alkalmával, illetve a nyitvatartás ideje alatt, így zárásként is találkozhatott hegymászókkal a közönség, Kollár Lajossal, Nedeczky Júliával és Szendrő Szabolccsal Korepta Lilla beszélgetett. Megemlékeztek a 27 évesen elhunyt Kiss Péterről is – akinek kedden lett volna a 37. születésnapja – s mindannyian beszámoltak hegymászáshoz fűződő élményeikről, arról, hogyan is lettek a hegyek szerelmesei, valamint a Himalájában teljesített expedícióikról.