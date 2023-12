– Másrészt, már a jövő évtől igyekszünk magunkat lélekben felkészíteni a 10 év múlva elkövetkező, igazán veretes évfordulóra. Addig minden évben bemutatjuk az intézmény múltjának egy-egy szeletét. Ehhez meg is tettük az első lépéseket. Már e hónapban kezdjük szervezni azt a jövő évi kiállítást, amelynek egy része ugyan ideiglenes lesz, de egy magja állandó marad, amelyet aztán újabb anyagokkal fogunk fel-feltölteni. Tervezünk olyan évet, amikor a gimnázium egykori híres tanárait, diákjait mutatjuk be. Más alkalommal az iskolánk sportolói kerülnek majd sorra, valamennyi általuk szerzett érmet bemutatunk, és meghívott vendégek is lesznek. A 400. születésnapig hátralévő minden évben egy-egy munkaközösség, vagy egy-egy fantáziadús csoport kap lehetőséget, hogy előhozakodjon az ötletével, amellyel egy évtizeden keresztül fenntarthatjuk az érdeklődést a 400., jubileumi év iránt. Ez az iskolamarketing szempontjából is jó, de ami igazán fontos, hogy mi magunk, mintegy karácsonyra való készülődés gyanánt, felkészüljünk a nagy ünnep megélésére. Az évtizedes előkészületünknek hiánypótló jellege is lesz, mert eddig másutt ilyenre nem nagyon volt példa. Azt látjuk más iskolákban, hogy minden kerek évfordulót megünnepelnek, akár 5 évente is. Nálunk ez eddig nem volt ennyire fajsúlyos kérdés. Ennek a szép évfordulónak azonban igazán meg akarjuk adni a módját, még akkor is, ha sokan akkor már nyugdíjasok lesznek azok közül, akik most aktívan részt vesznek az előkészületekben – részletezte Gyurkó Péter.