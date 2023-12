Szombaton tartotta az idei Dankó Pista Zenei Emlékversenyt Gyöngyösön az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület. A hagyományos rendezvényt a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatásával rendezték meg. A résztvevőknek énekes, illetve hangszeres kategóriában – gyermek, valamint felnőtt korcsoportban – egy szabadon választott mű mellett egy kötelező dalt is elő kellett adniuk. Utóbbi vagy Bódi László, azaz Cipő, a Republic egykori frontembere, vagy Elvis Presley, a Király valamelyik dala kellett legyen. Lakatos Zsolt, az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a hallott zenétől, a látott tánctól felpezsdült a vére.

– Igazán büszke vagyok arra, hogy magyar cigány lehetek. Egyesületünk Lakatos Adolf néhai előadóművész javaslatára alapította az emlékversenyt. Elsősorban azért, mert a magyar cigányzene hazánk imázsát a mai napig is erősítette világszerte. Lakatos Adolf szavaia fülemben csengenek: a magyar cigányzene és azon személyek, akikre az egész társadalom méltán büszke lehet, addig élnek, amíg mi emlékezünk rájuk és a szerzeményeikre. Az elmúlt időszak alatt számtalan tehetséget sikerült felfedezni e rendezvény alkalmával, akik közül sokan ismert tehetségkutatókban mutathatták meg magukat, illetve saját zenei karriert futottak be. Akad köztük olyan is, aki zeneiskolában, tanodában tanítja a hozzá jelentkező diákokat – mondta Lakatos Zsolt.