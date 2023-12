Juhász Péter, a jégpályát üzemeltető Gyöngyösi Sportfólió Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy igyekeznek megtartani a jól bevált szokásokat.

Kezdődik a szezon a gyöngyösi korcsolyapályán

Fotó: Czimer Tamas / Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Gondolok itt elsősorban arra, hogy idén is lehet korcsolyacipőket bérelni. Ezek között vannak újonnan érkezettek is. Az elmúlt közel 10 év alatt azt tapasztaltuk, hogy erre a szolgáltatásra nagy az igény. Természetesen lesz oktatás is. Aki idén télen szeretné megtanítani korcsolyázni a gyermekét, bátran jöhet, szakoktatóval, és segédeszközzel, azaz pingvinnel is várjuk. Összességében elmondható, bármennyire rövidre szabott is volt az elmúlt években a nyitvatartás, különösen a tavalyi idényben, azért a tízezres szezononkénti látogatószámot mindig elértük. Ezt nagy dolognak tartom. Erre idén is nagy az esély, hiszen pálya híján megyénk más városaiból is Gyöngyösre fókuszálnak majd sokan. Igyekszünk a lehető leghosszabb nyitvatartással és a legjobb jégminőséggel fogadni a sportolni vágyókat. Az üzemelési terveink elsődlegesen január végéig szólnak, de ha az igény olyan nagy lesz, akkor a február is szóba jöhet. Az iskolai korcsolyaoktatásra az előzetes bejelentkezések nagyon biztatóak. A vendégeinknek természetesen a megfelelő a hátteret is biztosítjuk mosdóval, forró teával, üdítővel és minden mással, amit a strand, mint alapbázis tud nyújtani. Az árak tömegesítésével megpróbáljuk egyszerűsíteni, s ezzel gyosítani a belépést, s bízunk abban, hogy a bérletek sokkal inkább kelendőek lesznek az alkalmi belépőknél. Az első 100 bérletvásárlónkat csütörtök este egy nyitás előesti ingyenes korcsolyázásra várjuk a pályára – részletezte Juhász Péter.