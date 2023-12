Hozzátette, hogy a szervezett programokon, tematikus esteken még jobban felerősödnek ezek a hatások, hiszen az azonos érdeklődésű emberek még könnyebben teremtenek új kapcsolatokat, vagy mélyítik el a régit. A programokat azért is szervezik, mert ezek által új oldalukról ismerhetik meg az embereket.

– A kialakult közösség és a családias vendégkör pozitívan hat a kávézó mindennapjaira. Én például a törzsvendégi csapatomat egy nagy családként kezelem. Sokszor szerveztem és a jövőben is fogok szervezni rendezvényeket a kávézón kívül is. Megtartjuk például a születésnapokat, spontán bulikat is tartunk, de főzőversenyre is neveztem már be a kialakult kis közösségemet. Az ennyire összetartó közösségnek pedig hatalmas ereje tud lenni, ami sokszor átsegíti egy kávézó tulajdonosát egy esetleges nehéz időszakon is – árulta el Koch Kristóf, aki saját társaságán kívül több, a vendégkörében kialakult baráti társaságot is fedezett már fel.

A kávézók hangulatával kapcsolatban hiszi azt, hogy, minden helynek van egy rezgése, egy hangulata, amit már belépéskor érezni lehet. Ehhez a hangulathoz tud tenni, vagy elvenni a tulajdonos, illetve az ott dolgozó személyzet. Ez a jelenség pedig sokszor meghatározó lehet az adott hely jövőjét és kialakult közösségét illetően.

Az egri Central Park kávézó alap tematikája már a nyitásuktól kezdve a segítségükre vált a közösségalakításban. A Jóbarátok sorozat hangulatát úgy próbálják átadni a vendégeknek, hogy mindenki otthon érezhesse magát, közvetlen, családias légkörben tölthesse a szabadidejét. Mindezek elősegítik azt, hogy könnyen tudjanak kapcsolódni egymással a vendégek egy csésze kávé vagy későbbi órákban egy pohár sör mellett.