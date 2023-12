Ahogy arról körképünkben beszámoltunk, szűkebb hazánkban van, ahol húszezer forintért is mérik a szaloncukor kilóját, de azért ennél olcsóbban is be lehet szerezni, például hatezerért vagy akár 1500-ért is. Arról is írtunk, milyen ízek közül lehet válogatni Hevesben: pálinkás, pezsgőkrémes, Erős Pistás közül is választhatunk, s az Év Szaloncukra versenyban taroló, maklári Stühmer desszertekből is vásárolhatunk.