Az Év Szaloncukra díj mellett idén számos új kategóriában is versenyezhettek a gyártók. Az új kategóriák összeállításában a Magyar Édességgyártók Szövetsége is segítséget nyújtott. Az elmúlt években nagy sikert aratott “ízek versenye” sikerén felbuzdulva idén ismét új ízeknek lett egyéni versenykategóriája, de az íz kategóriákban ízenként csak egy győztest hirdettek ki idén is – derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből.