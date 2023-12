Másnap arról számoltunk be, hogy Makláron délelőtt fél 10-kor robbanásszerű hangot hallottak az egész településen. Az obszervatórium szerint ekkoriban Bükkzsérc és Cserépfalu mellett a voltak kisebb, 1-es erősségű földmozgások, de máshol is jelöltek ilyet a Bükkben. Azóta folyamatosan vannak kisebb rengések a térképen, november 17-én, 18-án, 21-én is van jelölés.

December elején a A Dűne mozifilm második részéhez, vagy a Dűne előzménysorozathoz forgathattak Noszvajon a barlanglakásoknál a helyiek szerint. A forgatás hétfőn kezdődhetett, biztonsági emberek vannak a környéken és nem engednek fel illetékteleneket a forgatás helyszínére. S helyszínen járva a heol.hu stábja is azt a választ kapta, hogy a barlanglakások felé nem lehet felhajtani. A faluban piros táblák hirdetik a forgatási helyszíneket, a Bogácsra vezető úton balra egy lakókocsi-rengeteg mutatja, itt bizony komoly munka zajlik. Jól látszottak viszont a Szomolyai útról a műhóval fedett barlanglakások, a kék vásznat tartó daru és a stáb.