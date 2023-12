A Magyar madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportjának önkéntese, Balázsi Péter szerint - ahogyan az ország számos pontján -, a Bükk előterének alföldi területein is felbukkant a betegség, a darvak nagyobb számban pusztultak, más madárfajt nem nagyon érintett az influenza és reménykednek abban, hogy ez így is marad. A kisebb testű fajok is elkaphatják a madárinfluenza különböző változatait, de nem nagyon terjesztik, mert gyorsan belepusztulnak. A nagyobb madarak viszont tudják terjeszteni a kórt, így a darvak is. A kárókatonák viszont nem fertőzöttek a környéken. A Nébih adatai szerint Noszvajon mutatták ki Heves vármegyében a betegséget, itt egy daru szállt le, amelyet befogtak és elvittek a nemzeti park munkatársai, de a madár elpusztult. A darvak legyengültek, így több olyan ponton is megjelentek, ahol amúgy nem fordulnának elő.