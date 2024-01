– 2023-ban is a ránk bízott genetikai értékek megőrzése mind a ménvonalak, mind a kiemelt értéket képviselő kancacsaládok tekintetében zavartalanul követte elődeink munkásságát. Maestoso XXXIV-7 első csikóit várhatjuk 2024-ben. Ménjeink helytállóságát mi sem bizonyítja jobban, mint a fajta tenyészállat bírálatain elért eredményeik: az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok keretében megrendezett showbírálaton Maestoso XXXIV. törzsménünk I., míg Incitato XIX. törzsménünk a harmadik helyen végzett. A kipróbált anyakancák száma is tovább gyarapodhatott a tenyésztési szezonban. Véleményünk szerint a tenyésztést átgondolt párosítási tervvel, sok esetben a modern sportra hangolva, a klasszikus elveket és értékeket a tenyésztésben megőrizve hajtottuk végre. Fogathajtóink és díjlovasaink ez évben is bebizonyították, hogy nemzetközi közegben, külföldi versenybírók előtt is az élmezőnyben lehet végezni lipicai lovakkal. E célhoz elengedhetetlen genetikai értékeinket kihasználva a megfelelő párosítások, felnevelés, képzés és menedzselés - részletezte az igazgató.

Hozzátette, a Lipicai Lovasközpontban megrendezett fogathajtó és díjlovagló versenyek idén is kiváló lehetőséget biztosítottak lovaik sportkipróbálására a kezdő kategóriáktól egészen a nagydíj szintig.

– Négyesfogataink ifj. Galbács Ferenc és Váczi István személyében tovább folytatták a világkupa fordulókon való eredményes szereplésüket. Idei legfontosabb megmérettetésük a hollandiai Exloo-ban megrendezett Európa-bajnokság volt. Utóbbi hajtónk munkáját év elejétől a világ jelenlegi elsőszámú hajtója Boyd Exell segíti. Mindkét hajtó maga mögött tudhat olyan versenyeket, versenyszámokat az idei évből, mely bizakodásra adhat okot a hazai rendezésű világbajnokságra. Dani Marcell Balázs és Penzer László kettefogathajtóink egész szezonban a Haras du Pin-ben megrendezett világbajnokságra koncentráltak, végig a magyar élmezőnyben hajtva. Előbbi fiatal hajtónk sajnálatos szilvásváradi balesete után csak Penzer László utazhatott Franciaországba, ahol méltó módon képviselte a lipicai fajtát és Magyarországot. Kovácsa Anett egyesfogathajtó kategóriában kezdett el Ménesgazdaságunk színeiben versenyezni, így minden nagyló kategóriában kipróbálhatjuk lovainkat. Kijelenthetjük, hogy fogataink hazánk legszűkebb élmezőnyébe tartoznak - osztotta meg Cseri Dávid.

– Az olimpiai díjlovas szakág kötelékében ez évben is történelmet írtak lovasaink. Dallos Beáta és Dallos Gyula tanítványa Marschall István és Conversano XXVIII-2 Konyak történelmet írtak a Pilisjászfalun megrendezett fiatal lovas Európa-bajnokságon, miután először szerepelhetett szilvásváradi lipicai ló olimpiai szakág kontinensviadalán. Csapatban sikerült megelőzni Franciaország, Spanyolország és Csehország legjobb lovasait is. A páros a 2023-as magyar díjlovagló országos bajnokság Fiatal Lovas kategória 3. helyezését ére el, valamint Neapolitano XXVII-40 Noé nyergében a fiatal lovak bajnokságán a 6. Éves lovak kategóriája 3. helyezését is. Ménesmesterünk Mikó Tamás és Maestoso XXXIII-31 tovább folytatták kiemelkedő szereplésüket a legmagasabb szintig. Conversano Konyak 581 ló között végzett a 7. helyen, míg a 477 lovast felvonultató lovasok listáján előbbi lovasunk a 13., utóbbi a 2. helyen végzett számos olimpiára készülő sportoló között. Rácz Zsófiával kiegészülve bizakodásra okot adó eredményeket értek el fiatal lovainkkal is. Mikó Tamás a fent említett eredmények mellett Conversano XXVIII-37-el megnyerte az Fiatal Lovak Championátusán a 6 éves lovak kategóriáját, ezzel szintén fajtatörténelmet írva. Szilvásváradon közel fél évszázada otthonra talált a lovastorna szakág. Az elmúlt évtizedekben a voltizs edzések környékbeli gyermekek százaival szerettették meg a lovas életformát és ezzel a lipicai fajtát, épp úgy, ahogy az évszázadokig történt a lovasképzések tekintetében. Farkasné Kovács Ilona vezetőedző irányításával a szilvásváradi csapat idén is meghatározó szereplője volt az országos élsportnak, mint versenyző és versenyrendező is - áll a Facebook-bejegyzésben.

– 2023-ban harmadik születésnapját ünnepelhette a Szilvásvárad Masters versenysorozat, mely évről évre igazolja, hogy a Lipicai Lovasközpont meghatározó helyet foglal el Európa lovassportjának térképén. A fogathajtó és díjugrató világkupa fordulókra több mint félezer ló érkezett, több mint 30 nemzetet képviselve Thaiföldön át az Egyesült Királyságon keresztül egészen a tengerentúlig. Előbbi tesztversenye is volt a 2024-es négyesfogathajtó világbajnokságnak, így a Ménesgazdaság történetében először olyan neveket láthattunk vendégül, mint a világelső ausztrál Boyd Exellt, és az Egyesült Államok legeredményesebb hajtóját Chester Webert. A díjugrató világkupa forduló ez esetben a párizsi olimpiára minősítő pontokat adó versenyszámmal is gazdagodott. Díjugratásban az országos bajnokság döntője után először rendezhettünk tenyészversenyt, melyre több világhírű szakember is ellátogatott. A távlovasoknak az ősz folyamán harmadik alkalommal mutathattunk meg a Szalajka-völgy csodáit, csak úgy, mint a szabadidő lovas szakágat képviselő több száz gyermeknek és családtagjaiknak. Országos versenyeink során Dallos Andor egykori igazgató mellett ez évben is megemlékeztünk Abonyi László, Pintér Tamás, Szemere Csaba, Egri Zoltán és Váczi Ernő személyéről is. Kijelenthetjük, hogy az elmúlt években 5 szakágból jóval több mint 5000 lovat láthattunk vendégül szinte minden földrészéről, mely számok és tények világszinten is egyedülállóak - idézte fel az igazgató.

– Az MTVA csatornái mellett a TV2 televízió és a Hír TV ez évben is rendszeresen számolt be a Ménesgazdaság eredményeiről, programjairól. Az M1 szinte minden versenyünkről és eseményünkről élő bejelentkezéssel jelentkezett az élő stúdió beszélgetések mellett. Idén nem csak Ausztráliában, de a világ vezető amerikai lovas lapjában az amerikai Horse Illustrated magazinban is rólunk írtak. A közösségi médiánk oldalai Magyarország legnépszerűbb lovakkal foglalkozó fórumai között tovább erősödtek a több milliós havi megtekintéseivel. A kultúra felkarolását is tovább folytathattuk, Augusztus 19.-én ismét közel teltházzal folytathattuk a legendás éjszakai lovas show-k hangulatát. Mind a lovas polgárőröknek, mind a hagyományőrző huszároknak szakmai műhelyként is segítséget nyújtott lovasközpontunk az egész év során. A tenyésztő egyesületek fórumainak is lehetőséget biztosítottunk Szilvásvárad és a lipicai lovak mellett Marócpusztán a gidrán lovak tenyésztőinek is. Marócpusztára gondolva gidrán ménesünk Hencz Virág irányításával egyre csak gyarapszik az egyedszám tekintetében, amellett, hogy lovasai visszatérhettek a díjugrató és lovastusa versenyek pályáira is Lázár Lívia és Marton Máté személyében. A XVI. Nemzeti Vágta elhozta az évtizedek óta várt érdeklődést Szilvásváradnak. A két nap alatt jóval több, mint tízezer ember láthatta a Lipicai Lovasközpontban megrendezett futamokat, mely helyszín egyedülálló élményt adott varázslatos, teltházas közönségünknek. Európa szerte is kevés lovas rendezvény van, ahol ilyen számú szakmai közönség, vágtaugrásról vágtaugrásra él együtt a versennyel - zárta gondolatait az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója.