- Most már tényleg elég lesz, hogy két hete mást sem lehet hallani mint a petárdázást, de az hogy napi szinten megy még a tűzijáték is, kezd nagyon dühítő és idegesítő lenni! Tudtommal december 31-én este hattól engedélyezett a fény és tűzijátékok használata, szabályozottan. Nagyon sok pénzük van itt úgy látom egyes embereknek! Remélem, ha fizetni kell a büntetést, akkor is így fogják szórni a pénzt! - írta bejegyzésében az egyik lakos, amelyhez sok felháborodott kerecsendi is csatlakozott.

