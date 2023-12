A Heves Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság, az év eddig eltelt időszakának közlekedésbiztonságát értékelte a vármegye vonatkozásában – adta hírül Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Az évértékelő értekezletet december 14-én tartották Egerben. A bizottság tagjai értékelték az elmúlt év tevékenységét és meghatározták az idei év legfontosabb feladatait. Emellett Heves vármegye közlekedésbiztonságáért végzett évtizedes munkájáért elismerésben részesítették Koltai Ottót, aki ezért Sárkányölő Szent György emlékplakettet vehetett át.

Az elmúlt időszak tevékenységeinek értékelése és a beszámolók meghallgatása után a tagok ismertették felvetéseiket, tapasztalataikat, észrevételüket és javaslataikat az idei évről. Az értekezleten megegyezés született arról is, hogy a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tagjai a továbbiakban is segítő, közreműködő szerepet töltenek be a baleset-megelőzési munkában, a közlekedésbiztonság megszilárdításában.