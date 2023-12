Szabó Gyuri bácsi családjában sok minden megváltozott az elmúlt egy évben, és van, ami soha nem fog. A Lopes-Szabó Zsuzsával készült beszélgetést a Györgytea sajtóreferense, Simon Izabella osztotta meg portálunkkal.

– Szabó Gyuri bácsi a külvilágnak a Györgytea arca, a bükki füvesember volt. Nekem az édesapám, a gyerekeim nagyapja, az unokáim dédapja. A családban egész másképp látjuk a távozását. Ami nem változott a magánéletben, a családban, az a szeretet, amit érzünk iránta. „A gyász nem múlik el, csak benövi az élet” – olyan szép ez a gondolat, és nagyon igaz, a készülő könyvemet is ezzel kezdem. Apám 94 éves volt, amikor meghalt, a józan emberi ész látta, hogy minden életnek van vége, és hogy a 94 év inkább ehhez van közel. Ettől függetlenül nem volt könnyű megemészteni a távozását. Nagyon hiányzik, továbbra is ugyanúgy szeretjük. Ami változott, az, hogy fizikailag nincs már köztünk, nem lehet felhívni telefonon, nem lehet neki elújságolni dolgokat. Nem mondok ezzel újat, ez mindenhol így van ilyenkor. A cégben is érezzük a hiányát, hiszen nagyon sokat hozzátett a munkájával, szerepléseivel, a megjelenéseivel, a márka arculatát képviselve – mesélte a bükki füvesember lánya.