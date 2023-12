Melegen, hidegen is pompás szilveszteri fogás. Köretként bármit adhatunk hozzá. Tört krumplit, párolt káposztát, de friss salátával is tökéletes.

Általában melegen elfogy, de ha marad, másnap hidegsültként is kínálható, francia-, vagy burgonyasalátával. Reggelinek, ebédnek is beillik az év első napján. Aki hajnalig bulizik, annak főzzünk mellé egy is korhelylevest is. Hálás lesz.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)