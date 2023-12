Kosik Mária, a Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezetének egri területi vezetője elmondta, hogy idén is kaptak adományokat és felajánlásokat, valamint most is szerveztek két napos hideg, tartós élelmiszergyűjtést.

– A múlt hét során folyamatosan érkeztek hozzánk tartós élelmiszerek, így ma azokat, valamint a cipős doboz ajándékcsomagokat van szerencsénk kiosztani. Az élelmiszer csomagokban liszt, cukor, tészta, olaj, konzerv és édesség, a cipős dobozokban pedig gyermekek részére szánt játékok, ruhák, hasznos holmik találhatóak. Ezenkívül még könyv adományaink is vannak, melyeket szintén felajánlásból kaptunk. A ma napon 120 csomaggal várjuk az előzetesen értesített családokat – mesélte Kosik Mária területi vezető, aki önkéntesekkel és munkatársaival együtt osztotta ki az adományokat.

Elárulta azt is, hogy a keddi adományok az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumtól, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságától, az OVI-VÁR Óvodától, a Sanatmetal Kft.-től és a hallgatói önkormányzati körtől érkeztek.

Az adományozás nem áll meg ezután sem, a Vöröskereszt egri szervezete továbbra is minden pénteken várja a rászorulókat a Klapka György úti meleg ételosztásra.