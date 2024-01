Fülöp Attila közölte: az intézkedés előreláthatólag szombat reggel 8 óráig lesz érvényben. Megkerestük vármegyénk nagyobb városai gondozó házait, hogyan üzemelnek ezekben a fagyos napokban.

Az egri gondozóház vezetője, Hornyák István már elmondta, az ősztől tavaszig tartó időszak különösen nagy terhet ró azokra a hajléktalan emberekre, akik közterületen, vagy éppen nem lakás céljára szolgáló épületekben, kunyhókban töltik ezt az időszakot. A Hajléktalanok Gondozó Háza utcai szociális munkásai már kora ősszel felmérik azokat az embereket, ellátottakat, akik téli szállása csak részben vagy egyáltalán nem megoldott, és felkínálják számukra, hogy költözzenek be a szállóra.

Őszi Benjámin, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ hajléktalanok gondozóházának, azaz a gyöngyösi menedékhely vezetője arról tájékoztatott, hogy összesen 40 férőhely kapacitással rendelkeznek.

– Ez 15 tagú átmeneti szállásból és 25 tagú éjjeli menedékből áll. Valamint van egy 30 embert ellátó nappali melegedőnk, de az nem szállást nyújtó ellátás. Az intézmény egész évben teljes kapacitással és kihasználtsággal működött a 2023-as évben. Jelenleg is teljesen telt ház van, illetve rendszeresen van férőhelyen felül is elhelyezve ügyfél. Ez az elmúlt három napban 2 ember volt akiket a 40 ember felett helyeztünk el éjjelre – emelte ki.

Hatvanból Papp Adrienn intézményvezető nyilatkozott portálunknak.

Éjjeli menedékhelyen 30 férfit tudunk fogadni. Jelenleg teltházzal működik intézményünk. Nappali melegedőben egyszerre 40 embert tudunk ellátni. A vörös kód alatt mindenkit, aki megkeres minket fogadjuk

– húzta alá.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közösségi oldalán figyelmeztet.

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat minden hajléktalanszállója teljes kapacitással működik, és várja a rászoruló embereket – írják. Szerdán azt közölték, hogy egy nap leforgása alatt több mint húsz telefonhívás futott be a Máltai Szeretetszolgálat diszpécseri központjába a hidegben utcán fagyoskodó hajléktalan emberekről.

– Kollégáink minden helyszínre kimentek, végül hét embert kísértek be a máltai szállóra. Az erőteljes fagyok idején már néhány szabadban töltött óra is komoly kockázatokkal járhat, az éjszakák pedig életveszélyesek. A Máltai Szeretetszolgálat kéri a polgárokat, hogy ha fekvő, mozdulatlan, a fagy miatt bármely módon veszélyeztetett embert látnak, vagy ha nem látni a szomszéd ház kéményéből felszállni a füstöt, ha órák óta nincs mozgás a ház körül, lépjenek oda, csengessenek be. Az extrém hideg időben az odafigyelés, néhány rövid kérdés és egy telefonhívás (a területi diszpécser-szolgálat elérhetőségei alább) életet menthet. Figyeljünk egymásra, bajba került embertársainkra – hangsúlyozzák.

A regionális diszpécserszolgálatok telefonszámait is megosztották, a Heves vármegyei 06 46/530-268.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)