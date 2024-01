Ha már a vásárlás mellett dönt az ember az örökbefogadás helyett, akkor is sok mindenre kell figyelni. Egyáltalán nem mindegy, hogy honnan vagy kitől veszünk kisállatot.

– Amit mindig kiemelünk, az az, hogy szaporítótól nem vásárolunk! Ugyanígy, sem piacon, Tesco parkolóban, sem megbízhatatlan helyen hirdetett állatot ne vásároljon senki. A szaporítós állat nem kap orvosi ellátást, a gazda nem figyel az egészségükre, a genetikai hibás egyedeket tovább szaporítja. Nem ad szerződést és számlát, vásárlás után eltűnik, telefonszáma nem elérhető, így reklamálni sem tudnak, ha baj van az állattal. A szaporítós kölyökállat szüleit sokszor nem mutatják meg. Nem engedik megnézni, mert a legtöbb esetben borzasztó körülmények között tartják őket, betegen, teljesen kizsigerelve. Életük végéig csak azért tartják őket, hogy belőlük pénzt szedjenek ki. A szaporítás 2022 januárja óta nem véletlenül számít bűncselekménynek. Ebből adódóan, aki szaporítótól vásárol, az ezt a bűncselekményt támogatja – hívta fel a figyelmet a rossz döntésre Retz Júlia.

Elmondta, hogy a megfelelő az, ha tenyésztőtől vásárolunk. A tenyésztő honlappal rendelkezik, nyomon követhető az állat családfája, figyel a fajta egészséges genetikai állomány megtartására, csak tenyésztésre alkalmas, egészséges egyedeket pároztat. Figyel a megszületett kölykök egészségére, a kötelező oltásokról és a chipről is gondoskodik, szerződést és számlát ad, bármikor megtalálható és elérhető, valamint segítséget ad az új gazdáknak a nevelés kapcsán. Sokszor a kölykökre garanciát is vállal. Nem utolsó sorban pedig hagyja az anyaállatot regenerálódni, pihenni, gyógyulni. Végül Retz Júlia kiemelte, hogy az igazi tenyésztő nem a mennyiségre, hanem a minőségre koncentrál, és amennyiben probléma adódik, akár vissza is vásárolja az állatot.

Azután, hogy a megismertük a szeretett kisállatot, fel kell mérnünk saját otthonunkat és életünket. Tudnunk kell, hogy az állat be tud majd illeszkedni hozzánk, lesz elég helye és biztonságban lesz.

– Nem mindegy, hogy emeletes vagy kertes házban lakunk, sok lakóval vagy egyedül, albérletben vagy saját tulajdonú ingatlanban. Albérlet esetén a ház, lakás tulajdonos engedi az állattartást? Alkalmas a telek és biztonságos a kerítés? Emeletes ház esetén figyelembe kell venni azt, hogy nem minden fajta kutya lépcsőzhet, például a tacskó sem. Panel esetén meg kell nézni, hogy a választott kutya biztonságosan elfér a lakásban. Az életstílusunkat is végig kell gondolni, hogy a kutyus energiaszintje megegyezik-e a mi családunk dinamikájával – taglalta a megfelelő környezet szempontjait az alapítvány tagja.