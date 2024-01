Itt az új esztendő, amikor sokan fogadalmat tesznek. Fogadalmat azért, hogy valamivel szebbé, jobbá tegyék saját vagy családjaik, barátaik életét. Mi megkérdeztük Jakabné Jakab Katalint, az Egri Cukorbetegek Egyesületének elnökét minderről.

– Mindig azt tervezem, képzelem el, hogy kevesebbet fogok dolgozni a következő évben, de ez általában nem teljesül. De ez nem panasz, teljesen elégedett vagyok az életemmel, a munkámmal – mondta.

Azt is hozzátette, hogy elhatározta, hogy elutazik a gyerekeivel Torontóba, a reménység lángjához akkor, amikor a cukorbetegség már gyógyítható lesz.

– Úgy vélem, ez már a közeljövő, vannak előjelei, hogy ez hamarosan aktuális lesz. Az utat már szervezem, sokan csatlakoznának – tette hozzá.

Elmondta, már három fogadalma bevált, összehozott egy összetartó sorstársi közösséget, élménytábort is, abban is reménykedett, hogy az órája a vércukorszintjét is méri majd, ez is bevált.

– Ahogy szokták mondani, három a magyar igazság, negyedik a ráadás. Ez lenne a betegség gyógyíthatósága, ezt várjuk még, hogy teljesüljön – zárta gondolatait.