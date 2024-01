– Hogy miért érdekes, hogy Parkinson vagy más betegség okozza a leépülést és a demenciát? – tette fel a kérdést dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos, természetgyógyász. Mint írta, a különbség azért lényeges, mert ha az ok Parkinson, akkor az gyógyszerrel kezelhető és nem megy előre a folyamat.

A doktornő elmondta, a Parkinson okozta demencia örökletes betegség, de 95 százalékban a környezeti tényezőktől függ a megjelenése.

Elmondta, fejsérülés is lehet kiváltó ok, de kemikáliák, gyomirtók, rovarirtók is okozhatják: férfiaknál 3 betegből 1-nél, nőknél 4-ből 1-nél szerepel ilyen szer az előzmények között.