Egri olvasónk is megosztotta a tapasztalatait, miszerint az Eger patak mentén is látni a hódítók nyomait. Ott deréknyi fákat is átrágtak már a meder és a part közelében is. S bár nem könnyű lencsevégre kapni őket, az Egerben pancsolód hódokat még videón is megörökítették, csak úgy, mint a Tisza-tavi Robin Hódot.