A város, amelyben élek, felcseperedésem idején még falu volt, a falusi létforma minden jellegzetességével, így az itt élők felfogásával is. Persze, öt-hat évtizeddel ezelőtt még a városokban sem volt mindennapos, hogy a kutyát már-már családtagként kezeljék, a lakásba engedjék, előbb kapja meg a falatot, mint az asztalnál ülők, párnázott kosárban aludjon, s ha odakint dörömbölnek a mínuszok, kabátkában, vagy – amint az már sok helyen látható – kiscsizmát ráadva vigyék sétálni.

Nem bizony! Vidéken a kutyának valóban kutyaélete volt. Csupán az udvar egy része lehetett az övé, a kis bódé, amit annak idején még nem kutyaháznak, hanem kutyaólnak neveztünk, és szerencsés négylábúnak kellett annak lennie, amelyik nem kapott láncot nyakába, ami a legtöbb esetben egy életre szólt. Legfeljebb annyi könnyítéssel, hogy a leleményesebb gazdik kifeszített drótra szerelt csúszkával igyekeztek növelni a mozgásterüket.

Az ebeket akkoriban még az udvari állatkert részeként kezelték, egyenrangúak voltak a tyúkokkal – szegény páráknak milyen megalázó lehetett! –, a disznókkal, a kacsákkal és a libákkal. Elsődleges és többnyire kizárólagos dolguk a házőrzés volt, amit olyan komolyan vettek, hogy reggeltől estig be nem állt a szájuk. Az ételek között nem válogathattak, legtöbbször azt kapták, amit a hízók, krumpli- és kenyérhéjjal, mindenféle ételmaradékkal, de becsületükre legyen mondva, szárazra nyalták a tányért (pontosabban a selejtezésre ítélt lábast), ha nem szerették volna, hogy felkopjon az álluk.

Tájékozatlan vidéki kölyökként amúgy kevés kutyafajtát ismertünk. Emlékeim szerint mindössze kettőt: a német juhászt, amit következetesen farkaskutyaként emlegettünk, valamint az összes többit, amelyek kilencven százaléka nyilvánvalóan korcs volt. Kölyökfantáziánkban ezek mellett legfeljebb a boxer létezett, mint távoli, elérhetetlen, misztikus valami, ami – feltételeztük – alighanem legyőzhetetlen, ezért a valóságban talán nincs is.

Egy 1979-es fotó Bobival. A vastag lánc már akkori szemmel is túlzás volt, nagyanyám azonban nem talált vékonyabbat

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

A televízió elterjedése persze faluhelyen is kinyitotta az ablakot a világra, így másfajta jószágok is a látóterünkbe kerültek: a német juhászok (Rin-Tin-Tin, később Kántor) mellett Belle, az alpesi pásztor, amely leginkább kuvaszra hajazott (Belle és Sébastien), vagy a Homoki Nagy István-filmben (Gyöngyvirágtól lombhullásig) szereplő tacskó. Híres kutya volt Lassie is, de vele sose találkoztam a moziban, mert nálunk vagy nem forgalmazták, vagy a falunkban nem vetítették, vagy pedig, mert nem érdekelt. Így ismereteimet néhány Fekete István művel gyarapíthattam, ahogy a többi gyerek, akik szerettek olvasni.

Most pedig, hogy a felvezető hosszabb lett, mint maga a tárgyalt téma – ami egyébként indokolt, hogy elképzelhessük a közeget, amelyből és amelybe életem első kutyája érkezett –, ideje, hogy elindítsam a nosztalgiavonatot, mégpedig Bobival. Már a neve is beszédes, hiszen angol megfelelője férfira utal (Bobby a Dallasból, ki nem tudná?), Bobi viszont lány volt. Szuka, így mondták a felnőttek, nem mintha értettem volna, de nem is foglalkoztam vele, kutya volt, és kész, s különben is, vele együtt az elnevezését is örököltük. Valamivel fiatalabb lehetett nálam, együtt nőttünk fel, s már fiatal felnőtt voltam, amikor távozott.

Hosszú létét a fentebb vázolt körülmények között élte le: vastag láncon, amit nagyanyám tekert a nyaka köré, odvas deszkákból (talán régi kredencből) tákolt kutyaólban. Kincsként őrzök egy fekete-fehér fotót, ami velem és a láncával együtt megörökítette, nem sokkal végleges eltávozása előtt. Tizenöt évig élt velünk, pontosabban a hátsó udvarban. Sose nőtt össze velem annyira, mint a későbbi kutyusaim, „köszönhetően” a rászabott kutyaéletnek, de mégiscsak ő volt az első, a megismételhetetlen.

Majdnem húszévesek voltunk mindketten, én kicsit több, ő kicsit kevesebb, amikor végleg lehunyta a szemét; nem mertem és nem is akartam kimenni a kert végébe, amikor nagyanyám elhantolta.

Fruzsi négy évesen ereje teljében, valamint megöregedve, pár hónappal az elmúlást megelőzően

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

Az említettet húszévnyi „kutyamentes” időszak követte. Honvédség, udvarlás, gyermeknevelés, költözések – megannyi olyan történés, amik során eszünkbe se jutott további terhet a nyakunkba venni. Akinek tartósan volt már házi kedvence, tudja, hogy egy kutya örökké „gyerek” marad, folyamatos gondoskodást igényel, reggeltől estig szabályozza gazdája életét. A felelősségvállalás persze kifizetődik, ahogy megtapasztaltuk ezt labradorunk, Fruzsi esetében is, „aki” több mint egy évtizeden át boldogított bennünket.