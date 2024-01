Pétervásárán és a környéken élők olyan értékekkel gyarapodtak az elmúlt időszakban, amelyeket érdemes megmutatni, megismerni. Ezúttal olyan helyekről mesélt Eged István, a város polgármestere, amelyek talán kevésbé ismertek, ám különleges misztikum övezi azokat.

- Annak ellenére, hogy városunk és környéke nem kiemelt turisztikai célpont, úgy tapasztaljuk, hogy egyre többen érdeklődnek a kisebb, ismeretlen látnivalók és a helyi történetek iránt. Most néhány olyan kuriózumra hívnám fel a figyelmet, melyekről nem sok helyen található leírás, az is előfordul, hogy nehezen is közelíthetőek meg, de egy túrát vagy kirándulást mindenképpen megérnek - kezdi mondandóját a város vezetője.

- Ha valaki Pétervásárára téved, vagy többet szeretne tudni a településről, annak kötelező program a Keglevich kastély és a Szent Márton tiszteletére felszentelt templom felkeresése. A Keglevich kastély mindenki számára ismert, aki a 23. sz. főút mentén keresztül halad városunkon. Építésének első szakasza 1760-ban fejeződött be, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött egy angolkert jellegű park megvalósítása, melyben helyet kapott egy akkor különlegességnek számító üvegház is. A parképítés egészen a 19. század közepéig tartott, melynek területe mintegy négy hektár nagyságú volt. Ez a település mintegy egyharmadát lefedte a hozzá tartozó gazdasági épületekkel és magtárral együtt. A nagykátai mellett ez volt a Keglevich család központi birtoka, ahol a gróf többek között Vörösmarty Mihályt is fogadta - folytatja.