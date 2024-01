„Ahogy azt az előző közgyűlés anyagából megtudhattuk, a közösségi roller sikertörténet a város szempontjából. Álláspontom szerint nem csak anyagi szempontok alapján kellene ezt a kérdést megvizsgálni. Egy turisztikailag kiemelt jelentőségű városban teljesen természetes, hogy van igény és kereslet a közösségi roller megosztásra, viszont ideje lenne nem csak a turistákra gondolni, hanem az itt lakókra, az egriekre is, akiknek napi szinten együtt kell élniük ezzel a közlekedési megoldással. Képviselőtársaimhoz hasonlóan engem is többször kerestek már meg a körzetemben lakók, hogy nem szívesen látják nap mint nap a mindenfelé szétdobált rollereket, hiszen - tisztelet a kivételnek - mindenki ott teszi le, ahol éppen kedve tartja. Amellett, hogy az egrieket zavarja, városképi szempontból is előnytelen. Ezért azt javaslom, hogy a város módosítsa a szerződést a Bird elektromos roller megosztó céggel: jelöljenek ki roller parkolókat a Felsőváros területén és ne legyen lehetőség a rollert bárhol otthagyni a Felsővárosban. A város ezen része sűrűn lakott, viszonylag keveset kellene sétálni a roller parkolókig, illetve a roller parkolóktól hazáig, ugyanakkor jóval rendezettebb és szebb lenne a környék. Mivel ez a probléma az egész várost érinti, kérem a képviselőtársaimat, hogy csatlakozzanak az előterjesztésemhez, így segítve városunk élhetőbbé tételét” – olvasható az előterjesztésében. Minderről a közgyűlésen is beszámolt.