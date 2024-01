Kacsó János elmondta, minden változtatás bejelentés köteles.

Minczér Gábor elmondta, a Modern Városok Programmal kapcsolatban nyomozott.

– A BMSK 2020-óta csak tervellenőri munkát végzett, hogyan lehetnek más városok mégis nálunk sikeresebbek a projektben. Egy megyei jogú város esetében sem indítottak közbeszerzési eljárást. Az összes alpolgármestert felhívtam. Nyíregyháza esetében azok a tervek valósultak meg melyeknek közbeszerzése 2020 előt elindult – mondta. Elmondta, Sopron Zalegerszeg és Nyíregyháza is hozzátett saját forrást, műszaki tartalmat csökkentett a megvalósulás érdekében. Egerben ilyen nem történt Minczér Gábor szerint.

– Szeretném felhívni országgyűlési képviselő úr figyelmét is, hogy mielőtt elítélő nyilatkozatokat tesz, talán nem ártana neki is vizsgálódni és megkérdezni Habis Lászlót, aki tanácsadója, hogy mi is történt – fogalmazott.

Mirkóczki Ádádm elmondta, hogy az MVP most is téma minisztériumi találkozókon, szerinte a választás után vissza fogja kapni a város az összegeket.

Mirkóczki Zita elmondta, továbbra is hiányolja a beszámolót az MVP projektek alakulásáról, amit december 9-ig kellett volna megkapniuk.

– Hajtsák végre azt a határozatot, ami arról szól, hogy be kell számolniuk a közgyűlésnek. Az előző ciklus alatt az elmúlt 50 év legnagyobb fejlesztései valósultak meg, maguk meg oda mutogatnak – fogalmazott dr. Csetneki Attila (Fidesz-KDNP).

– Ön ügyvéd. Mondja már meg, hogy volt-e jogunk közbeszerzést kiírni! – válaszolt Mirkóczki Ádám. – Mi kértük, hogy a projektek lebonyolítása maradjon nálunk, elutasították.

9.38

A januári közgyűlésen soron kívüli belső ellenőrzést kér Mirkóczki Zita tanácsnok (MSZP, A városért) Sürgősségi indítványt nyújtott be, melyet a képviselők megszavaztak, de az nem derült ki, hogy mely önkormányzati intézményt vagy intézményeket érinti.

A tanácsnok kérte, hogy a TOP projektekről szóló előterjesztést időkorlát nélkül tárgyalják, Orosz Ibolya (Fidesz-KDNP) frakcióvezető az EVAT ügyeit érintő előterjesztést javasolta időkorlát nélküli tárgyalásra, ezt meg is szavazták a képviselők.

A két képviselő sorrend módosítást is javasolt a napirendi pontokra vonatkozóan. A sürgősségi indítványokat a napirend elejére javasolták, Császár Zoltán tanácsnok szerint illene megindokolni ezeket a változtatásokat.

– Nem kell megindokolni a sorrend módosításokat. Azért remélem, hogy ma nem éjfélkor végzünk – fogalmazott Mirkóczki Ádám polgármester.

Az egri rendőrkapitányhoz szóltak napirend előtt a képviselők, elsőként Bódi Zsolt (Fidesz-KDNP) Felnémet képviselője. Elmondta, még mindig sok az apró lopás a városrészben, érdeklődött, tud-e javasolni valamit a rendőrség ezek visszaszorítására.

– Szilveszter éjjel este 7 órakor telefonált egy Sólyom utcában lakó, hogy a füstölőjét kirámolták. Kolbászt és szalonnát lopott valaki. Mit tudunk tenni? Fejleszteni kellene a kamera hálózatot, sok esetben nem látszik az elkövetők arca a felvételeken – mondta.

Kovács József rendőrkapitány elmondta, minden kamerafelvétel hasznos, annak alapján már személyleírást lehet adni az elkövetőről.

– Minden ilyen esetet komolyan veszünk, az túlzás, hogy mindennaposak lennének. Úgy látom idén már létszámban is javulni fog a helyzet. El kellene gondolkodni egy településőrség létrehozásán – mondta.

Dr. Pócs Alfréd (Egri városvédők egyesülete) jelezte, szerinte veszélyes lehet a kamerarendszer.

– Siófokon például olyan kínai kamerarendszert telepítettek ami lehallgatásra alkalmas. Én nem tartom ezt jó ötletnek, az embereket meg lehet vele figyelni és szabadságjoguk sérül – fogalmazott.

Korábban írtuk:

Ma ülésezik Eger közgyűlése. A közzétett napirend szerint a januári ülésen több, a helyiek életét befolyásoló javaslat és előterjesztés is a képviselők elé kerül. Mint ahogy arról már beszámoltunk, az egyikben a parkolási problémák megoldására tesz javaslatot Komlósi Csaba (A városért) tanácsnok, aki úgy látja, Egerben is drasztikusan nőtt a gépjárművek száma, ezzel együtt a várakozóhelyek iránti igény is.