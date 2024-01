Okozhatnak ezáltal különféle műszaki hibát, elektromos zárlatot, dézsmálásuk miatt folyhatnak el folyadékok, de működésképtelenné is tudnak tenni műszereket. Ez a probléma Heves vármegyében is aktívan jelen van, több olvasónk is számolt be problémáról. Volt, aki azt nyilatkozta, hogy náluk nem tett kárt az állat, de látták már az utcán és a szomszédjaik autóit rendszeresen összemászkálja és mellékhelységnek használja.

Volt azonban olyan is, aki arról számolt be, hogy komolyabb kárt is okozott már járművében az állat.

– Egy időben szinte minden reggel láttam a nyest nyomait az autómon, reménykedtem benne, hogy nem okoz nagy kárt. Azonban napokon beül az autóban lévő műszerek elkezdtek elromlani, nem megfelelően működni. Átvizsgáltam az autót és akkor láttam meg, hogy a nyest megrágta a kábelköteget, az elektromos vezetékeket és emiatt mentek tönkre a műszerek. Pár hónapja pedig újra összetűzésbe keveredtünk, ugyanis behurcolta a légszűrőházba a zsákmányát az állat és emiatt teljesítményproblémák is felléptek az autóban – mesélte történetét Kis Benő, aki egri lakos.

Hozzátette, hogy mivel Eger külterületén laknak, kertházas részen, ezért egyáltalán nem meglepő, hogy jelen vannak az aranyosnak tűnő, de kártékony állatok.