Lázár János Építési és Közlekedési miniszter Papp László debreceni polgármesterrel a helyi DKV Közlekedési Zrt. telephelyén tartott tájékoztatóban már egy hete újításokat jelentett be a közösségi közlekedésben. Pár napja a tarifaközösségek lehetőségéről közösségi oldalán eképp fogalmazott: „A budapesti agglomerációs közlekedés kérdésén túl, a kormánynak meg kell tárgyalnia a vidéki, nagy gazdasági centrumok és agglomerációik közlekedési kapcsolatrendszerét is. A kölcsönös tarifarendszerre tettem javaslatot Budapestnek, de ez minden megyei jogú város előtt lehetőségképpen nyitva áll.”

Korábban már volt szó hasonlóról Eger esetében, egyeztettek is az Építési és Közlekedési Minisztériummal tavaly, s Mirkóczki Ádám polgármester azt mondta, nyitott lenne ilyesmire. Most azt mondja, nyilván egy ilyen kidolgozásának sokféle lehetősége van, s a konkrétumok számítanak, de továbbra is jó iránynak tartja a közösségi közlekedés efféle reformjait.

– A magam részéről támogatandónak tartom ezt az irányt, de sajnos a részleteket még nem ismerjük, így felelősen nyilatkozni a konkrétumok ismerete nélkül nagyon nehéz. Tény, hogy a vármegyeszékhelyek közül továbbra is egyedül az egriek büszkélkedhetnek azzal, hogy ők az éves 1000 forintos bérlettel szinte ingyen utazhatnak immáron harmadik éve, viszont erről a tarifaközösségről szóló kormányzati elképzelés megnyithatna egy hasonló lehetőséget az Egerben tanuló és dolgozó nem egriek számára is. Ez mindenképp támogatandó irány, de azt fontos hangsúlyozni, hogy Eger önmagában nem fizetheti ki mások helyett ennek költségét. Nyitottak vagyunk és konszenzuskeresők, remélem hogy meg fogjuk találni a kormánnyal a mindenki számára megfelelő megoldást! A közösségi közlekedés egy nagyon költséges szolgáltatás, amit rentábilisen működtetni szinte lehetetlen. Azonban ha nem csak Eger, hanem a kormány és más önkormányzatok is a saját erejükhöz mérten anyagilag is hozzájárulnak, akkor hosszú távon is működőképes lehet a rendszer. Rajtunk nem fog múlni! – fogalmazott.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap)