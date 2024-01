A tisztálkodási és közösségi funkciókat is ellátó Ivóvíz Cserebere Pont (angol nevén SWAP – safe water access point) legfontosabb célja, hogy megfelelő minőségű ivóvizet biztosítson a folyókból olyan helyeken, ahol ezt a közműszolgáltatás nem teszi lehetővé. Az újjávarázsolt használt konténer lelkét adó berendezés, a Budapest Hydro Kft. által fejlesztett víztisztító készülék, amely ivóvíz tisztaságú vizet képes szolgáltatni természetes élővizekből, folyókból. A folyók tisztaságának megóvása érdekében az Ivóvíz Cserebere Pont műanyag- és újrahasznosítható hulladék átvételi pontként fog üzemelni, aminek nagy jelentősége van az olyan térségekben, ahol a szelektív hulladékgyűjtés és szemétszállítás nem érhető el. Ukrajnában, a Tisza forrásánál rengeteg műanyag hulladék kerül a folyó vizébe a közműszolgáltatások hiánya miatt. Erre a kihívásra ad választ az Ivóvíz Cserebere Pont, emellett szemléletformáló szerepe sem elhanyagolható, hiszen felhívja a figyelmet vizeink szennyezettségére. A konténer kialakításában és berendezésében a Kling Kft., a Storque és az IKEA is segítséget nyújtott. Az Ivóvíz Cserebere Pont 2024 márciusáig Budapesten, a Dürer Kert udvarán tekinthető meg (előzetes egyeztetést követően).

A megfelelő helyre került a hulladék

Forrás: Beküldött fotó

A Coca-Cola Magyarország saját munkavállalóinak bevonásával is hozzájárult a program sikeréhez, akik a PET Kupa önkénteseivel kiegészülve tisztították a folyót a Tisza-tó térségében.

– A Coca-Cola elkötelezett egy hulladékmentes világ megvalósítása iránt, ezért öröm számunkra, hogy a The Coca-Cola Foundation-ön, a vállalatunk globális alapítványán keresztül már évek óta, 2019-től részt vehetünk ebben az átgondolt, látványos eredményeket elérő programban Az anyagi támogatáson túl a Coca-Cola Magyarország munkatársai önkéntes munkájukkal is segítették az akciók sikerét. Kollégáink eddig nyolc alkalommal csatlakoztak a folyómentéshez, összesen mintegy 11 tonna hulladéktól szabadítva meg a Tiszát – mondta el Szalóky Tóth Judit, a Coca-Cola Magyarország vállalati kapcsolatok, kommunikációs és fenntarthatósági vezetője.

A program eredményeit menet közben kisfilmekkel is megörökítette a PET Kupa (korábban Természetfilm.hu) Egyesület, hogy a folyóért zajló, sokszor emberfeletti munkát megmutassák a nagyközönségnek. A Hulladékmentes Tisza program eredményeinek összegzéseként készül el hamarosan legújabb filmjük, A folyómentő kajak, amely a Plasztikkakajak fejlesztésén keresztül mutatja be a környezetvédelmi kihívást és a hulladék praktikus újrahasznosítását. A filmet nemsokára a nagyközönség is megtekintheti.