Kifejtette, 2024-ben megújul a Móricz Zsigmond út aszfalt burkolata és a Móricz köz is szilárd burkolatot kap. Megújul a Mikszáth út önkormányzati tulajdonban lévő szakasza is. A Diófa úton már lezajlott a víz- és csatornarendszer gerinc bővítése, az építkezések befejezése után ez az utca is új aszfalt burkolatot kap. Tavasszal megtörténik a Molnár József Közösségi Színtér nyílászáróinak teljes körű cseréje is. A mostani ajtók és ablakok 1956 óta szolgálják az intézményt, cseréjük időszerű. A fejlesztés kapcsán csökken az intézmény rezsiköltsége, illetve nő az épület energetikai hatékonysága. Az óvoda udvara 100 négyzetméteres területen térkő burkolatot kap, ezzel a lépéssel befejeződik az óvoda külső megújítása. Vidékfejlesztési Program pályázat keretében a tavasz folyamán elkészül a benzinkúttól kezdődően, egy kilométer hosszan, az önkormányzati tulajdonban lévő bekötőút felújítása, illetve a 0214/54 helyrajzi számú külterületi földút szilárd burkolattal való ellátása. A projektre elnyert támogatás összege 247 millió forint, annak támogatási intenzitása 95 százalék.

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz belterületi útfelújítás pályázatban 57,4 millió forint támogatást nyertünk el a Rákóczi út 865 méteres felújítására. A támogatás intenzitása száz százalékos, a támogatási összeg megérkezése után azonnal hozzálátunk a kivitelezéshez – sorolta a polgármester.

Siposné Fodor Judit arra is kitért, hogy a képviselő-testület döntése értelmében bevezetik a tanévkezdési támogatást. Ennek révén a Nagyrédén élő, és a nagyközségi oktatási intézménybe járó gyermekek után 10-10 ezer forint támogatásban részesítik a gyermeket nevelőket.

– Számos új, önként vállalt szociális ellátást biztosítunk a nagyrédeieknek 2023. januárja óta. Bevezettük az életkezdési támogatást, a babatámogatást, az alanyi jogon járó temetési támogatást. Most ezekhez a támogatásokhoz csatlakozik a tanévkezdési támogatás. Továbbá, a képviselő-testület döntése értelmében átvállaljuk a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás költségét is az érintettektől. Éves szinten 12 millió forintot biztosítunk a költségvetésben a szociális támogatások kifizetésére. Folytatjuk az önkormányzat által meghírdetett kisállat ivartalanítási akciónkat is, melynek kerete 2024-ben 500 ezer forint. A civil keretben 5 millió forint támogatási forrást különítettünk el egyesületeink, csoportjaink, civiljeink számára. A pályázati kiírás hamarosan megjelenik Nagyréde honlapján. A külterületi utak karbantartására 4 millió forintot különített el a település grémiuma – fogalmazott Siposné Fodor Judit.

– Összegezve az idei költségvetést: az egyre nehezebb körülmények között is ellátjuk a kötelező feladatainkat, számos önként vállalt feladatot finanszírozunk, és az idén 80 millió forint értékben komoly, saját bevételeinkből, megtakarításainkból megvalósuló fejlesztéseket hajtunk végre – összegezte Nagyréde polgármestere.