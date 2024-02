Kovács Zoltán, a Gyöngyös Városi Diáktanács elnöke annak a véleményének adott hangot, hogy a nap során a versengő fiatalok tágíthatják a tudásukat, formálódhat a gondolkodásuk, fejlődik a kommunikációs készségük, s ezek egész életükben a hasznukra válnak.

– Úgy gondolom, kevés nehezebb feladat van, mint hogy olyan témákról gondolkodjatok és beszéljetek, amelyekről a nálatok idősebb, tapasztaltabb emberek is csak hallgatnak. Ma viszont ez lesz a feladatotok. Biztosan nem csak én hallottam már azt: ezek a fiatalok csak a telefonjukat nyomkodják! Itt az idő arra, hogy bizonyítsátok, hogy nekünk, fiataloknak is megvan a véleményünk a körülöttünk lévő világról, és úgy tudunk erről kommunikálni, hogy azt az idősebbek is megirigyelhetik. A szó a legerősebb fegyver. Egyszerre tud építeni és rombolni. Ez minden hatalom forrása. Ha ez a hatalom a tiétek, akkor mindent el tudtok érni az életetek során – intézte szavait a versenyre érkezett diáktársaihoz Kovács Zoltán.

Fekete Gábor protokollszakértő, a versenybíróság elnöke arról a tapasztalatáról beszélt, hogy az emberi kapcsolatok nem épülnek.

– Az, hogy mi most találkozunk, leülünk egymással, szót váltunk egymással, észérvekkel vitatkozunk – ez ma már csodaszámba megy. Már tavaly is nagyszerű volt a vitaverseny. Rávilágított arra, hogy a választékos szókincs, az odafigyelés, a másik fél tisztelete, a logikus érvek előhozatala alapvető dolgok. Ezek azonban az általános műveltséghez csak akkor fognak hozzájárulni, ha egyrészt olvastok, és ezzel bővül a szókincsetek. Másrészt, ha egymással beszélgettek, és nem egymásról. Egyes témaköröknél talán úgy érzitek majd, hogy kicsit magasan van a léc, de a tavalyi résztvevők is hozzá tudtak szólni mindenhez. Egy biztos: aki itt van, mindenképpen épülni fog – hangsúlyozta a résztvevőknek Fekete Gábor.

Gulyás Marcell, a Gyöngyös Városi Diáktanács elnökhelyettese elmondta portálunknak, hogy idén 8 középiskolából 21 csapat nevezett, ezért kell selejtezőt tartani. Egy-egy csapat, a kapott témában a két ellenérdekelt félként, igyekszik a maga igazát bizonyítani. A selejtezőből 9 gárda jut a február 23-i döntőbe. Idén a verseny már átlépte Heves vármegye határait, hiszen a többek között Egerből, Gyöngyösről és Hatvanból regisztrált gárdák mellett a Pest vármegyei Aszódról is érkeztek indulók.

– Szeretnénk, ha Gyöngyös egyik profilja lenne, hogy a fiatalok megtanulnak kommunikálni és vitázni. Célunk, hogy a soft skilleket – azaz a csapat-orientációt, a kommunikációs készséget, a szervezőképességet, a flexibilitást, a mobilitást, az emocionális intelligenciát, a motiválhatóságot és a kreativitást – fejlesszék a fiatalok. Fontos célkitűzésünk, hogy a fiatalok merjenek megszólalni különböző témákban, amelyek között több igen éles. Tavaly például vitatéma volt a sorkatonaság visszaállítása, emellett az abortusz gyilkosság, amelyet be kellene tiltani, továbbá a média erőteljesen befolyásolja a sportéletet – részletezte Gulyás Marcell.