Kiváló IKSZ Program díjára büszkék a Dobóban

A program bemutatkozó szövegében az iskola múltját idézik fel, leírják, hogy az intézmény egy tiszta profilú gimnázium, amely 1754-ben nyitotta meg kapuit és ahol 1773-ig oktattak a jezsuiták a rend feloszlatásáig. 1890-től azonban Eger első állami intézményeként működik. Az 1921-1922-es tanévtől Egri Magyar Királyi Állami Dobó István Főreáliskola lett az intézmény neve, amikor magyar hősökről nevezték el az iskolákat. Idén, a 2023/2024-es tanévben 668 diák jár a Dobó gimnázium 21 osztályba.

Ahogyan a honlapon írják, az iskolai közösségi szolgálat 2012-es bevezetése óta a gimnáziumban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy segítsék diákokat a számukra megfelelő lehetőség megtalálásában. A középiskola elvégzését lezáró érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az ötven óra közösségi szolgálat elvégzése és annak igazolása. A Dobóban azonban már jellemzően a 10-11. évfolyamban teljesítik, sokszor túlteljesítik a diákok a követelményt.

Berkes Krisztián igazgató szerint az intézmény koordinátorának személye garancia arra, hogy országosan is kiváló színvonalon működik ez a tevékenység az iskolán belül. Ebben persze nagy segítséget nyújtanak az osztályfőnökök is. A bejövő osztályokat részletesen tájékoztatják az IKSZ működéséről. Az iskola partnereinek köre folyamatosan bővül, így jelenleg 465 intézménnyel, alapítvánnyal, önkormányzattal állnak kapcsolatban, ahová tudnak menni a diákok közösségi szolgálatot teljesíteni. Az iskola emellett azt is fontosnak tartja, hogy diákok megértsék a másoknak nyújtott segítség fontosságát, ezért számos adománygyűjtő akcióban is részt vesznek.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a közösségi szolgálat népszerű a Dobóban és arra is, hogy a diákjaink szívesen mennek a felajánlott programokra. Szeretnénk megköszönni Bujdosó Judit kolléganőnknek, aki koordinálja és szervezi a diákoknak a különböző programokon való részvételt, illetve minden érintett kollégánknak és természetesen a dobós diákoknak is – fogalmazott az intézményvezető, Berkes Krisztián a díj kiérdemléséről.