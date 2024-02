Az ÉASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium idén is várja nappali képzéseire leendő tanulóit. Pétervásárán azonban az általános iskola elvégzése után irányt kereső és szakmát választó tanulók mellett a középiskolából kikerülő és ugyancsak új irányt kereső és szakmát választó fiatal felnőtteknek is biztosítanak lehetőséget a tanulásra, a fejlődésre. A felnőtteket a jelentkezések függvényében folyamatosan szerveződő felnőttek szakmai oktatása és képzése keretében tudják akár az életpályát is módosító tudáshoz juttatni az intézményben - adták hírül az intézmény honlapján.

Idén tavaszal például a felnőtteknek lovastúra-vezető kurzust, nyáron pedig mezőgazdasági gépjavító tanfolyamot hirdetnek. Ez utóbbira mezőgazdasági gépész szakmával rendelkező jelentkezését várják.

Szeptembertől a felnőtteknek mezőgazdasági gépésztechnikusi, illetve érettségire felkészítő oktatást is terveznek. A részletekről érdeklődni az iskola elérhetőségein lehet a https://peterkeszakkepzo.hu, a www.easzc.hu oldalon, illetve a https://peterkeszakkepzo.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődő diákok, szülők.