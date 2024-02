Fontos volt számukra, hogy megtarthassák a sajátos pedagógia programjukat, s megmaradjanak a munkahelyek. Mindezektől a főegyházmegyei illetékesek nem zárkóztak el.

– Érsek atyával is egyeztettem, köszönettel tartozom neki is, hogy kifejezte nyitottságát. Ezek után nagyon fontos volt, hogy hogyan vélekednek erről a szülők és a pedagógusközösség. 102 pedagógusból öten mondták azt, hogy ők nem tudják vállalni az esetleges egyházi átalakulást. A többiek azt mondták, ha minden kötél szakad, akkor vállalják, de kérték, hogy mindent tegyünk meg azért, hogy alapítványi formában tudjunk működni, megőrizve iskolánk szellemiségét. A szülőket is megkérdeztük. Elmondtuk nekik, hogy egy egyházi átalakulásnál nincs alapítványi hozzájárulás, fizetési kötelezettség. A szülőknél is megtörtént a véleményalkotás, körülbelül fele-fele arányban született meg az eredmény. A fele nem támogatta, a másik fele támogatta, de jelentős arányban megjegyezték, hogy csak a pénz miatt. Ennek eredményeként állt meg a folyamat, és döntöttük el, hogy maradunk az alapítványi formánál – részletezte.

Az igazgató kitért rá, felelősséggel akkor lehet működtetni egy intézményt, ha több évre biztosítani tudják a működést.

A szülőkkel is egyeztetniük kellett ezzel kapcsolatban. A jelenlegi 15 ezer forintos havi alapítványi támogatást vállalható mértékig szeretnék megemelni – ugyanis, ha minden költséget áthárítanának, 60 ezer forint is lehetne a tandíj, de ez túl magas, vállalhatatlan – így jelenleg maximum 25 ezres összeg merült fel, ezzel kapcsolatban további lépések áprilisban-májusban lesznek, addig marad a jelenlegi 15 ezres összeg. Mindent megtesznek, hogy még a 25 ezer forintot is csökkenthessék. A szülők elsöprő többsége azt mondta, vállalja a többletet.

Táncos előadás az egri Neumann János Gimnáziumban 2023-ban

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Arra számítanak, az állam mégsem zárkózik el a támogatástól, s ígéretes tárgyalásokat folytatnak bankokkal, vállalkozásokkal, és Mirkóczki Ádámmal, Eger polgármesterével is folyik az egyeztetés.

Az igazgató elmondta, nagyon megható, hogy egykori diákjaik közül ezrével jelezték, hogy támogatni fogják az iskolát, mert úgy fogalmaztak, rengeteget kaptak az intézményről, s most rajtuk a sor, hogy segítsenek.

– Úgy gondolom, és nagyon bízunk benne, hogy meg tudjuk teremteni, hogy az iskolánk nyugodt körülmények között folytathassa működését, s ezért mindent megteszünk. Nincs szó a fenntartóváltásról, és vállalhatatlan összegű alapítványi támogatást sem kell vállalniuk a szülőknek. A legrosszabbkor jött a sok pletyka, hiszen beiskolázási időszak van, de bízom benne, hogy sikerült tisztázni a dolgokat, és sem a szülőket, sem a leendő diákjainkat nem tántorítják el a pletykák, és a tényekre alapozva minket választanak, a jelenlegi diákjaink pedig kitartanak mellettünk – hangsúlyozta.

Dr. Sipos Mihály reagált az egri polgármester felajánlására a Kistályai úti épületre vonatkozóan. Úgy fogalmazott, segítőkész volt Mirkóczki Ádám, amikor felajánlotta az ingatlant. Több képviselő is hangoztatta, hogy segít az iskolán, azonban az igazgató elmondta, egyikükkel sem tárgyalt, csak a polgármesterrel.

– Mirkóczki Ádámnak elmondtam, írásban is megerősítettem, hogy megvizsgáljuk a lehetőséget. Jövő héten meg is tekintjük az épületet. Számba kell vennünk több mindent, meg kell vizsgálnunk a lehetőségeket, s kértem a polgármestert, legyen támogató ebben. Ezért is volt furcsa számomra a válasza, és a csütörtöki sajtótájékoztatója. Meg kell vizsgálnunk, hogy az épület alkalmas-e kollégiumnak, s erre rendkívül szigorú feltételek vannak. Száztíz férőhelyes a Kistályai úti épület, de 150 diákot kellene ott elhelyezni, ki kellene alakítani tanulószobát, számítógépes termet, mindehhez pedig látnunk kell az épületet. Nem volt meggyőző, amit az étkezési lehetőségek biztosításáról mondott a polgármester, s hogy tudunk-e biztosítani ott sportolási lehetőséget. Alaposan meg kell tehát vizsgálnunk a lehetőségeket, mielőtt dönteni tudunk, s még nincs is lezárva ez az ügy – zárta gondolatait dr. Sipos Mihály.