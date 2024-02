Sirokban a napokban meghívták az Országh Kristóf Általános Iskolába a nagycsoportos óvodások szüleit egy ismerkedő, bemutatkozó, kötetlen beszélgetésre, ami rendkívül jó hangulatban zajlott. Egy helyi szülő kezdeményezte, hogy beiskolázás előtt a szülőtársak alaposabban tájékozódjanak az iskoláról, s aki teheti, és elégedett az ott tapasztaltakkal, az lehetőleg válassza a lakóhely szerinti intézményt. Az előző években sokan döntöttek úgy, hogy Egerbe íratják be a kicsiket, annak ellenére, hogy helyben is jó színvonalú oktatás zajlik, kiváló pedagógusokkal.

A Várhelyi családban is döntés előtt állnak a szülők, hova írassák be kisfiukat szeptembertől. Az édesanya azt mondja, az elmúlt egy évben kezdtek el komolyan gondolkozni azon, melyik oktatási intézménybe vinnék legszívesebben gyermeküket. Sirokban minden adott: van bölcsőde, óvoda és általános iskola is. Az első kettőnek jó híre van, a tapasztalatok is nagyon jók, szinte minden helyi gyermek ezekbe az intézményekbe jár. Azonban amint elballagnak a siroki gyerekek az oviból, az a tendencia, hogy a helyi iskola nem kap esélyt a nagy többségtől: akit csak lehet, elvisznek Egerbe vagy Parádra.

Nem értettük, miért van ez, hiszen a siroki iskola valaha nagyon keresett és közkedvelt intézmény volt. Mi változott? Sokféle dolgot hallottunk, de utána akartunk járni, hogy mi is áll a háttérben

- fogalmaz Eszter.

- Látjuk szülőtársainkat, akik korán reggel indulnak, kocsiba ülnek és szállítják a gyerekeket Egerbe, hogy onnan aztán üres autóval jöjjenek vissza, hiszen nem mindenki dolgozik a megyeszékhelyen. Buszra persze nem ültetik még a gyerekeket, mert ahhoz kicsik, hogy egyedül közlekedjenek.

Ahhoz nem kicsik, hogy teljesen idegen környezetben, idegen iskolatársak közt kezdjék alapfokú tanulmányaikat? - teszi fel a kérdést. - Aztán délután ugyanez a kör: sok-sok logisztika árán beautóznak Egerbe, összeszedik a gyerekek, majd este 5 és 6 óra között hazaérnek… ezután mire van még idő? Semmire. Vacsora, fürdés és zuhanás az ágyba, hogy korán reggel kezdődjön minden elölről. A mi időnkben szinte mindenki oda járhatott iskolába, ahol élt és nem kellett aggódni a szüleinknek azon, hogyan és mikor érünk haza. Mindenki hazatalált egyedül is. Ez most is adott lenne.

Én Egerben dolgozom, autóval járok: napi egy órám megy el arra, hogy beérjek, majd hazaérjek. Ez is fárasztó. A nem Egerben dolgozó szülők ezt dupla annyiszor teszik meg a gyerekek miatt naponta. Meglátásom szerint ez senkinek nem jó, főleg nem egy 6 éves gyereknek, akinek még minden nagyon új az első osztályban.

A siroki oviban jelen pillanatban 18-19 olyan gyerek van, akik iskolába mehetnének szeptembertől. Egy önálló osztály indításához pedig minimum 14 gyermek szükséges; az sem utolsó információ, hogy például a sajátos nevelési igényűek kettőnek számítanak a létszámban.

Ezeket a tényezőket mérlegelve megkerestük karácsony előtt az érintett szülőket, hogy gondolkozzanak el ezen: adjunk egy esélyt a siroki iskolának, hogy a mi gyerekeink ovi után is együtt, egy közösségben maradhassanak. Harmadik vagy negyedik osztály után valószínűleg úgyis mindenki Egerbe kerül, de mégis nagyobbak és önállóbbak lennének már addigra.

Felkerestük hát a siroki Országh Kristóf Általános Iskola igazgatónőjét is, engedjék meg, hogy bemehessünk a suliba szétnézni, beszélhessünk a jelenleg oda járó gyerekek szüleivel és természetesen a pedagógusokkal. Azonnal pozitív fogadtatásban volt mindenki részéről, nagyon örültek a kezdeményezésnek, mivel eddig ha a tanári karból jöttek a szülőkhöz, többnyire elutasítóak voltak velük. Meg is beszéltünk egy időpontot, amiről minden érintettet értesítettünk és nagy reményekkel vártuk a dátumot. Ehhez képest csak négy gyermek hozzátartozói voltunk jelen… pedig ez még csak egy kötetlen beszélgetés volt. Azt tudom mondani, hogy érdemes volt elmenni, mert meggyőző volt, amit láttunk: felújított iskolaépülete van az alsósoknak, külön ebédlővel és vizes blokkal. A tantermek felszereltek, a pedagógusok elhivatottak és kedvesek. S, ami leginkább mellette szól, hogy Sirokban van, ahol mindannyian élünk. A szerencsésebbeknek itt élnek a nagyszülők is, vagy valamelyik közeli településen.

Megbeszéltük, hogy találkozunk még, hiszen van még egy kis időnk a jelentkezésig. Lesz nyílt nap február 14-én, de ígéretet kaptunk arra is, hogy bárki bármikor bemehet, ha szét szeretne nézni, ha vannak kérdései, ha bizonytalan.

Ez a kezdeményezés pedig több szempontból hasznos: hasznos lehet nekünk, szülőknek és gyerekeknek; hasznára válhat természetesen az iskolának és magának a településnek is, ha van egy jól működő iskolája. Akik meggyőzhetetlennek tűnnek, arra hivatkoznak, hogy itt Sirokban nincs annyi lehetősége a gyerekeknek, mint Egerben. A siroki oktatás minősége nem olyan jó, mint Egerben… – ezekkel a felvetésekkel azért nem tudunk egyetérteni, mert ők is ugyanúgy nem ismerik a siroki iskolát, mint mi, nincs saját tapasztalatunk, maximum hallottak ezt-azt. Az állami iskolákban mindenhol ugyanazt tanítják, hiszen van egy alaptanterv, ami szerint haladni kell. Egy elhivatott pedagógusnak pedig még plusz motivációt is adna a meglévőn felül, ha jó képességű fiatalokat taníthat. A plusz órák szükségességéről lehetne újabb vitákat indítani, hogy mennyire terhelhető még egy-egy ilyen korú gyermek. A meglátásunk az, hogy már most, oviban is elvisszük őket külön órákra, uszodába, képzésekre, ha jónak gondoljuk és lehetőségünk is van rá. Ez általános iskola alsó tagozatban is működhetne ugyanígy. Mindenki a legjobbat akarja a saját gyermekének, ez nem kétséges. Nagyon reménykedünk abban, hogy a bizonytalanok is adnak egy esélyt a siroki intézménynek, és nem lesznek elutasítóak. Akkor talán mi lehetünk az a szülői közösség, akik megfordítják a jelenlegi negatív tendenciát és újra lehet egy jó iskolája Siroknak, ami az utánunk következőknek is csak hasznára válhatna - zárta gondolatait.

Idén végre fordulat történhet

Most úgy tűnik, idén fordulat következhet az évek óta tartó negatív folyamatban. Egyre több szülő dönt úgy, hogy nem utaztatja gyermekeit máshova, ahol nagylétszámú osztályokban, zömmel idegen gyermekekkel kezdenék el tanulmányaikat. A helyi iskolát választják. A napokban az első találkozóról elégedetten távoztak gyerekek, szülők egyaránt, s már biztosra vehető, hogy szeptembertől önálló első osztály indulhat. Nagyné Kotroczó Mária igazgató az iskola közösségi oldalán köszönte meg a lelkes szülőknek, hogy hosszú évek után újra bizalommal fordulnak az intézményhez, és a gyerekek érdekeit nézve helyben szeretnék őket beiskolázni. - Reméljük, minél többen csatlakoznak hozzájuk és ősszel önálló első osztályban kezdhetik meg tanulmányaikat a kisiskolások, barátságos környezetben, tapasztalt tanító nénik segítségével, számos tanórán kívüli foglalkozást, programot, versenyzési lehetőséget felkínálva nekik - írta. Továbbra is várják az érdeklődő szülőket. Nyílt napjukat február 14-én tartják, ahová a szülőket, a gyerekeket és az óvónéniket is szeretettel várják. Azt kérik, vegyenek részt ezen is minél többen, szerezzenek újabb jó tapasztalatokat a siroki Országh Kristóf Általános Iskoláról! Tuza Gábor, a község polgármestere évek óta szorgalmazza, hogy a siroki gyermekek helyben járjanak iskolába, épp ezért nagyon örül a fejleménynek. Érdeklődésünkre elmondta, idén talán arra is lehetőség lesz, hogy tankerületi támogatással az épület homlokzati részét is megszépítsék. A színvonalas oktatáshoz minden adott Sirokban, s az önkormányzat is mindenben partner, ami a helyi gyermekek fejlődését, a családok biztonságát szolgálja.