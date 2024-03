Első alkalommal szervezett parasportnapot a Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskola a diákjainak, tájékoztatta portálunkat Pásztor Ferenc intézményvezető. Mint mondta, a gyerekeknek különböző feladatokat kellett megoldaniuk.

– Öt állomás volt az eseményen, így a tanulók között öt vegyes csoportot alakítottunk, minden évfolyamról szerepeltek benne gyerekek. Ilyenkor mindig törekszünk arra, hogy különböző évfolyamú diákok segítsék egymást, illetve a kisebbeket a feladatok megoldásában, kivitelezésében. Amikor bekötött szemmel kellett átlépni az akadályokat, fogták a bekötött szemű tanuló kezét, hogy ne essen el. Ezt szinte mindenki meg tudta oldani anélkül, hogy rálépjen vagy ellökje az akadályt. Aztán párban összekötött lábbal szlalomozni kellett a bóják között. Fontos volt felhívni a gyerekek figyelmét az összhangra, hogy egyszerre kell lépniük, másképp elesnek. Ezt a feladatot szépen és ügyesen oldották meg. Voltak egészen magabiztos párok is, akik nagyon gyorsan és könnyedén végigjutottak a pályán. A továbbiakban bekötött szemmel kellett egy kis kapuba csörgőlabdát gurítani, illetve végigsétálni egy kihelyezett pályán. Végül, nehezített feladatként, mozgó eszközzel kellett végig haladni az akadálypálya mentén. Diákjaink nagyon élvezték a feladatokat, szépen és becsületesen dolgoztak. Minden állomáson volt egy pedagógus, aki végig koordinálta a diákokat. Összességében tanulságos és érdekes, élményszerű parasportnapot tartottunk nekik. Úgy gondolom, a gyerekek elég sok tapasztalatot szereztek, és jobban átérezték, mivel kell megküzdenie egy-egy fogyatékossággal élő diáktársuknak. A következő esztendőben is megszervezzük a programot, és külső vendégeket is szeretnénk erre meghívni – részletezte Pásztor Ferenc.