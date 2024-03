– Azon túl, hogy 51. helyezettek lettünk a toplistán, talán még inkább mutatja az iskola sikerét az, hogy a Heves vármegyei rangsorban a második helyen állunk. Külön öröm számunkra az is, hogy a megyei első helyezett szintén egyházi fenntartású iskola lett. Intézményünk immár több mint 12 éve működik egyházi fenntartásban. Úgy gondolom, ma már történelemként beszélhetünk arról a ijedtségről, amikor az iskola akkori fenntartója hirtelen csődöt jelentett, és ezért sebtében kellett találni valakit, aki átvállalja intézményünk minden terhét és adósságát. Szerencsére nagyon gyorsan kiderült, hogy az egyházi fenntartás semmit nem vett el a Bottyán addigi értékeiből, hanem hozzátett újakat. Iskolánk nem kevesebb lett, hanem több, hiszen a rangsor alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a megye második legsikeresebb technikuma vagyunk. Nyilvánvaló, hogy ebben a stabil fenntartói háttérnek is hatalmas szerepe van – fogalmazott Benyovszky Péter.

Az igazgató azzal folytatta, hogy sok a pozitív visszacsatolás a Bottyánban folyó színvonalas oktatással kapcsolatban.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a nálunk folyó munka értékelésére Gyöngyös és a tágan értelmezett környéke ipari cégei részéről folyamatosan pozitív reakciókat kapunk. A diákjaink ezekhez a cégekhez járnak ki nyári gyakorlatra, illetve az iskola elvégzése után dolgozóként is megjelennek ott. Számunkra nagyon komoly megerősítés az, hogy a volt diákjaink mind szakmailag, mind emberileg helytállnak, a cégektől tehát igen pozitív visszajelzéseket kapunk. A másik állandó és nagyon pozitív visszajelzés a felsőoktatásból jön. A mi diákjaink jóval a technikumi átlag fölött tanulnak tovább egyetemeken, főiskolákon. A nálunk oktatott szakmákhoz képest néha egészen meglepő váltások is vannak, de mi ennek örülünk: az utóbbi években volt olyan diákunk, akit régésznek vettek föl, akadt, aki jogásznak tanult tovább. Külön öröm számunkra, hogy többen a tanári pályát választották. Persze, a nálunk végzett diákok döntő többsége természetesen szakmai irányban tanul tovább – villamos-, illetve gépészmérnöknek, informatikusnak vagy közgazdásznak. Igazából számunkra a legfontosabb az, hogy nagyon szépen helytállnak. Az is az iskolánkban folyó oktatómunka eredményességét jelzi, hogy egy technikumból ennyi fiatal megy a felsőoktatásba – részletezte az igazgató.

Arra a kérdésre, minek köszönhető mindez, Benyovszky Péter első helyen a kollégáit említette.

– Az iskola oktatóinak szakmai tudása, lelkesedése, kreativitása az alapja annak, hogy a Bottyán elérte ezt a szép eredményt. Bár már volt róla szó, de újra meg kell itt is említeni a stabil fenntartói hátteret. A sikerhez kell az a szellemiség, ami az egyházi fenntartásból is ered, amiért foggal-körömmel küzdünk, és ragaszkodunk hozzá. A harmadik alapvető sikertényező talán kicsit furcsán hangzik, de értse mindenki jól: mi szigorú iskola vagyunk. Lehet, hogy egy gyerek szemében ez nem olyan csábító, de van olyan kihágás, amit nálunk csak egyszer lehet elkövetni. Néha egészen elképesztő dolgokat hallani arról, hogy mit meg nem enged magának egy diák. Nálunk ilyen nincs. Ez a szigor azonban a későbbiekben mindig meghozza a maga gyümölcseit. Valószínűleg, sokszor maguk diákok észre sem veszik, hogy épülnek a következetes erkölcsi normák révén. Nem rövid távú programokban gondolkozunk, nem az azonnali, apró eredményeket keressük. A hosszútávú célunk az, hogy amikor tőlünk kikerülnek a diákjaink, emberileg és szakmailag is megállják a helyüket. Nagy öröm számunkra, hogy ezt tapasztaljuk – emelte ki Benyovszky Péter.

Az igazgató arra is kitért, hogy évtizedek óta stabilan ugyanazzal a képzési struktúrával működnek. Jelenleg gépészetet két osztályban, elektronikát, informatikát, közgazdaságot pedig egy-egy osztályban oktatnak.

– A középiskolába jelentkezők körében népszerűek vagyunk, de nekünk is meg kell küzdenünk mind az öt osztály feltöltéséért. A mi problémánknál azonban sokkal súlyosabb bajokat hallunk más iskolákból. A magyar közoktatási intézményekben nagyon komoly "gyerekéhség" tapasztalható, hiszen egy demográfiai válságban élünk, és még nem vagyunk annak mélypontján. Kicsit viccesen úgy szokták megfogalmazni az egyébként rettenetesen komoly tényt: két dolog hiányzik ma az oktatásból – az egyik a tanár, a másik a diák – tette hozzá Benyovszky Péter.

Két éve kettős jubileumot ünnepelt a Bottyán: akkor az iskola 60 esztendős, az egyházi fenntartás pedig 10 éves volt. Három időkapszulát helyeztek el akkor, az egyik csak az elhelyezésétől számított 50 év múlva felnyitható. Azt a felvetést, hogy milyennek szeretné látni az időkapszula nyitásakor Bottyánt, az igazgató meglehetősen akadémikus kérdésként értékelte.

– Először is kérdés, hogy – jelen állás szerint 48 év múlva – lesz-e még Bottyán. Sőt, akár még filozofikusabb értelmezésben is feltehetjük ezt a kérdést. Ha lesz akkor Bottyán, mindenképpen magas szakmai színvonalon, a mostani emberi értékeink mentén folyó munkát szeretnék látni. Arról viszont nem tudok nyilatkozni, hogy mit tanítanak majd itt akkor, a ma oktatott szakok kellenek-e még fél évszázad múlva – fogalmazott Benyovszky Péter.

képaláírás: A Bottyán két éve kettős jubileumot ünnepelt Forrás: Czímer Tamás