Portálunkon már írtunk arról, hogy zajlik az abasári Bolt-tetőn 2020 őszén kezdődött, Aba Sámuel királyi központját feltárni, illetve az uralkodó sírját megtalálni hivatott ásatás eddig feltárt, mintegy 1800 négyzetméteres lelőhelyrészének teljes körű tudományos feldolgozása a Magyarságkutató Intézet (MKI) szakemberei által. Ringer István, az MKI Régészeti Kutatóközpont tudományos munkatársa hétfőn arról számolt be az intézet weboldalán, hogy az abasári lelőhelyen részlegesen feltárt bencés monostor leletanyagának figyelemreméltó csoportját középkori könyvveretek alkotják. A leletcsoport csak a terepi dokumentáció részletes feldolgozását követően értékelhető majd átfogóan, ám néhány példány önmagában is alkalmasnak tűnik egy rövid bemutatásra, tette hozzá a szakember.

Újabb maradványokra bukkantak az ásatások során

Forrás: mki.gov.hu

– A könyvek készítéséhez használt eszközök, anyagok és technikák kutatásával foglalkozó, a „könyv régészetének” is nevezett kodikológiának hosszú nemzetközi kutatástörténete van, s az utóbbi évtizedekben a magyar középkori régészet hagyományosan magas színvonalú anyagközlő-feldolgozó iskolája is alapos munkákban értékelte az elsősorban egyházi épületek – templomok, kolostorok –, kisebb számban városok, várak feltárásai során előkerülő könyvveretek különféle csoportjait. A középkori könyvkultúra változásairól, a tűzvészekben és az ezektől általában nem független háborúkban sokszor teljesen elpusztult hazai kolostori könyvárak jellegéről és összetételéről, valamint a kereskedelmi kapcsolatokról egyaránt információt hordozó könyvveretek – elsősorban kisebb méretű, öntött gombok formájában – már a román kori könyvkötéseken is előfordultak, ám tömegesen csak a könyvnyomtatás széles körű elterjedését követően, 1470 után jelentek meg a könyvkötők műhelyeiben. Gutenberg kulturális forradalmát – mely a kolostori könyvtárak állományának robbanásszerű gyarapodását eredményezte – csaknem azonnal egy kisebb „ipari forradalom” is követte Európa városi fémmegmunkáló műhelyeiben: a korábban egyedi gyártással előállított, darabonként megmunkált vereteket hirtelen felváltották a sárgaréz, vagy bronz lemezből préselőminták segítségével tömeges szériákban előállított példányok, s a közvetlenül a kötés peremére, általában a könyv hosszanti oldalára szegecselhető kapcsok. A könyvfedél négy sarkára és közepére kerülő könyvveretek az esztétikai szempontok mellett elsősorban funkcionális feladatot láttak el, hiszen a jellemzően fekve tárolt könyvek súrlódással járó mozgatása során védték a továbbra is fáradságos munkával, sokszor egyedi díszítéssel ellátott vaknyomásos bőrkötést. Közkeletű vélemény, hogy a könyvveretek ideje akkor áldozott le, mikor a könyvtárakban áttértek a kötetek állított pozícióban történő tárolására – magyarázza Ringer István.