Sirokban még mindig akadozik a vízellátás a két napos áramszünet után. Tuza Gábor polgármester arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a tegnapi, tegnapelőtti áramszünet miatt kétszer nyolc órát nem működtek a vízszivattyúk. Közben még egy jelentős csőtörés is volt. Sajnos a víz tározók leürültek, ráadásul reggelre kiderült, hogy valami oknál fogva a vízszállítás Lázbérc felől is elakadt. A hiba feltárása folyamatban van, de az idő alatt is, kerülő úton megkezdődött a tározók töltése. A magasabban lévő területeken sajnos egyelőre nincs víz, de információi szerint a délelőtt folyamán már ott is lesz megfelelő víznyomás.