Március 8-án a Kelet-Bükki Tájegységben egy kisvizes élőhelyet hoztak létre a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) munkatársai, tájékoztatott a nemzeti park. Közlésük szerint erre a kisléptékű élőhelyrekonstrukciós akció (KÉRA) keretén belül került sor.

Készül a kisvizes élőhely a Bükkben

– A KÉRA azt jelenti, hogy a BNPI munkatársai kalákában, saját gép- és eszközparkot használva, valamely védett természeti érték érdekében végeznek munkálatokat. Kis léptékben történnek, általában egynaposak, elsősorban kétéltű fajok, az alpesi gőte, a foltos szalamandra és a gyepi béka sikeres szaporodását elősegítendő. Hazánkban a kétéltűek összes faja törvényi oltalomban részesül, közülük egyedüliként az alpesi gőte fokozottan védett. Tájegységünkben az elmúlt évtizedekben több ízben létesítettünk szaporodóhelyként is funkcionáló kisvizes élőhelyeket. Ezek jó része jelenleg is „üzemel”, időszakos karbantartással – a behulló ágak, gallyak és az avar egy részének eltávolításával – folyamatosan a kétéltűek rendelkezésére állnak. Néhány esetben viszont előfordul, hogy olyan gyors a feltöltődés, a feliszapolódás, hogy a víztest alkalmatlanná válik, vagy nagyon lecsökken a területe és ezzel együtt természetesen a kisvizet szaporodás céljából felkereső kétéltűek száma is. Esetünkben is ez történt, szinte teljesen feltöltődött a 2018-ban létrehozott élőhely. Úgy döntöttünk, hogy több kisebb víztesttel pótoljuk a beszűkülő lehetőségeket. Lépésünk időszerű volt, mert a beavatkozás napján már a gyepi békák 20 petecsomóját találtuk a kisgyőri Szent Miklós-forrás kifolyójában. Azért, hogy pont nőnapon dolgoztattuk meg a hölgyeket, restelkedünk, de reméljük kárpótolta őket a környező erdők hóvirágmezője és az elvégzett munka eredménye! A rögtönzött iszap- és avarfogóval védett kisvíz immár a védett kétéltűek rendelkezésére áll – részletezte tájékozatásában a BNPI.