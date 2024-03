Balázs Miklós portálunknak megerősítette a fentieket: ő nem állította le a gyűjtést és nem is akadályozta.

– Egyszerű tag voltam, nem is volt túl sok beleszólásom az ilyen döntésekbe és nem is volt célom megakadályozni. Azt érthette félre esetleg valaki, hogy én többedmagammal javasoltam még a gyűjtés kihirdetése előtt, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek gyűjtsünk. Azt sem tudom, hogy végül kaptunk-e adományt és ha igen, akkor annak mi lett a sorsa – fogalmazott Balázs Miklós. Hozzátette, ő egyébként mindig is kutyás gazdi volt, szereti az állatokat és egy kivételével mindig menhelyről kihozott kutyájuk volt, fontosnak tartja az állatvédelmet.