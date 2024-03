A hagyományőrző nap dédanyáik idejábe vezette a gyerkeket

– Legutóbb a Dédanyáink játékai elnevezésű projektet mutattuk be. Ennek a programcsoportnak a keretében a gyermekek végezhetnek kutatómunkát, ismerkedhetnek örökségeikkel, hogy ezeket csokorba szedve feldolgozhassák azokat. A hagyományoknak megfelelően elkészítik alkotásaikat. Megtanulhatják, hogy a régi időkben milyen alapvető, a ház körül található anyagokból készülhettek játékok, s ezek elkészítésekor a majdani felnőtt élet alapvető feladataira is felkészülhetnek. Ilyenek voltak a Tóth Józsefné által vezetett, szalmából, rongyból, fonalból szövés, valamint a Molnár-Soós Fruzsina irányította faragási feladatok, babák megalkotása. Rácz Viviennel játékokat, használati eszközöket festettek a gyerekek, míg Bagi Mariannal díszöveket szőttek. Az egészet, mert ezt is jól meg kell tanulni, a kisdiákok Hidasi-Nagy Mária segítségével mutatták be egy házi kiállításon – részletezte Pásztor Ferenc.