Újabb hatalmas fogásokról számolt be a Szücsi Völgy Tó Facebook oldala. Februárban egy horgász 3, 20 kiló feletti pontyot is fogott, a legnagyobb majdnem 27 kilogramm volt.

A horgászok a tónál gyakran járnak sikerrel, tavaly augusztusban is beszámoltunk egy hármas rekordról a szücsi tónál. Korábban pedig arról, hogy a The Fishing & Hunting televíziós csatorna munkatársa is a Szűcsi Völgyi bányatónál járt, s az ottani fogásairól mesélt a televízió honlapján.

– Nem telt el egészen fél óra és a lebegő csalival szerelt szerkón füstölős kapás jelentkezett. Akasztás után csónakba pattantunk és elindultunk a hal felé. Amikor felvettem vele a kontaktot már éreztem, hogy jó hallal van dolgom hiszen ekkora súlyt még nem éreztem a horog végén. Ezután kezdődött csak az igazi harc, amikor a kristálytiszta vízben lévő amur megmutatta igazi erejét! Egy közel 20 perces fárasztás után sikerült szákba terelni életem eddigi legnagyobb amurját, 19,80 kilogramm volt. Nagy volt az öröm, egy gyönyörű hibátlan torpedót foghattam a kezeimben. A parton egy gyors fotó után el is tűnt a bányató mélységében – írta.