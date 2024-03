A téli hónapok után ismét kinyitja kapuit a nagyközönség előtt a Hatvani Vadaspark. A népszerű létesítmény az elmúlt időszakban új lakókkal bővült, így immár megtekinthetők a nemrég született csacsi és a kisbárányok, hamarosan pedig kecskegidák is világra jönnek.

A vadasparkban az említettek mellett számos gyermekközpontú foglalkozással várják a családokat. A következő esemény március 30-án a húsvétozás lesz. – A Hatvani Szolgáltató Kft. munkatársaival, a Hatvani Nőegylettel, valamint a Tourinform Hatvan irodával közösen tartjuk a megszokott rendezvényünket. A családok részére nyuszisimogatással készülünk, a megszokott állatokat pedig meg is lehet etetni, így például a kecskéket, birkákat, lovakat és szamarakat. A gyerekeknek a beléptetés során édességgel is kedveskedünk, mindezeken kívül most is díszítünk tojásfát, valamint lesz kézműves foglalkozás és állati totó is.

A területen az elmúlt években több fejlesztés valósult meg. A Közösségi Költségvetés részeként pavilon, karámrendszer és fémből készült kifutó is épült.

(Főoldali képünk archív fotó, forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap)